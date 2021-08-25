Экс-президент Украины Кучма рассказал, почему страна потеряла Крым

Бывший президент Украины Леонид Кучма уверен, что бездействие правительства страны привело к потере Крыма семь лет назад. Об этом экс-президент заявил изданию «Украинская правда», сообщает РИА «Новости».

«Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — заявил Кучма.

Говоря о ситуации в Донбассе, бывший глава государства предположил, что если бы Украина не перешла к «сопротивлению», то могла бы и вовсе перестать существовать как государство.

«Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было», — подчеркнул Кучма.

Леонид Кучма находился на посту президента Украины с 1994 по 2005 год.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума, в рамках которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.

Ранее МИД предупредил о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе».