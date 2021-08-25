Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана

Минобороны по поручению президента заберет из Афганистана 500 человек — граждан России, Украины и стран ОДКБ. За ними из Ульяновска отправят четыре военных транспортника с медиками и провизией на борту. На прошлой неделе посольство РФ в Кабуле просило связаться с ним всех россиян, желающих покинуть страну.

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу организовать вывоз из Афганистана 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Для вывоза людей будут использованы четыре военных транспортных самолета, которые сейчас готовятся к вылету с аэродрома в Ульяновске.

На каждом борту будут врачебные бригады и необходимый запас медикаментов и оборудования для оказания первой помощи. На транспортниках также будет запас пищевых пайков, питьевой воды и теплых одеял.

Ранее Москва не вывозила своих сотрудников из Афганистана — после взятия Кабула талибами (организация запрещена в России) российское посольство в столице не стало эвакуироваться, как дипмиссии западных стран, а продолжило свою работу. 19 августа посольство сообщало, что планируется вывоз российских граждан из страны, в связи с чем всех желающих вылететь просили связаться с дипломатами. Кроме того, посольство сообщало, что студенты из Афганистана, обучающиеся в российских вузах, будут вывезены из страны, вероятнее всего, в сентябре.

Украина вывозила своих граждан около недели назад. В Минобороны страны заявляли, что солдат вооруженных сил в Афганистане уже давно нет — действовавших в рамках совместной операции с НАТО подразделения ВСУ вывезли еще в июне. Однако на военных базах под Кабулом оставалось несколько десятков человек, у которых были контракты с частными военными компаниями. Накануне представитель украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что всего Киев организовал три эвакуационных рейса, на которых вывезли 256 пассажиров.

Сейчас аэропорт Кабула — единственная воздушная гавань страны, через которую происходит эвакуация — в основном задействован для вывоза граждан США и афганцев, рассчитывающих получить убежище за рубежом. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в понедельник сообщал, что с 15 августа Вашингтон вывез более 37 тыс. человек. Большая часть из них пока что не прибыла в Соединенные Штаты — люди ожидают перевозки на американских военных базах в странах Ближнего Востока и Европы, ставших транзитными хабами. Позже Прайс сообщил, что внешнеполитическое ведомство связалось со всеми гражданами США, желающими покинуть Афганистан. Всего Госдепартамент обзвонил более 4 тыс. человек за последние четыре дня.

В первые дни после взятия Кабула талибами западные СМИ сообщали, что а Афганистане могут находиться около 60 тыс. человек, претендующих на убежище в США. Экс-президент Дональд Трамп говорил, что в стране находятся до 45 тыс. американцев. CNN со ссылкой на источник в Белом доме писал, что из Кабула за последние 10 дней вывезено в общей сложности почти 60 тыс. человек. В то же время собеседник отметил, что это не все люди, желающие покинуть Афганистан, и Вашингтон, скорее всего, не успеет уложиться с эвакуацией в отведенный для него срок до 31 августа.