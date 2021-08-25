Байден навал необходимое условие завершения эвакуации из Афганистана к 31 августа

Президент США Джо Байден заявил, что проводимая ВС США эвакуация из Афганистана может быть закончена к 31 августа — для этого необходимо продолжение сотрудничества с «Талибаном (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше — каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны «Талибана», — сказал американский лидер.

Байден также высоко оценил темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее Байден во время саммита «Большой семерки» (G7) не исключил того, что американские военнослужащие останутся в Афганистане после 31 августа, добавив, что все еще сохраняется возможность продления афганской военной кампании.