«Талибан*» запретил вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило о запрете контрабанды и вывозы из страны долларов и исторических памятников. Соответствующее заявление было сделано в Twitter-аккаунте движения.

«Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников», — указано в заявлении талибов.

В сообщении также подчеркивается, что в случае обнаружения подобных предметов, их будут конфисковать, а их владельцев наказывать в соответствии с законом.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что администрация президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан — перед тем, как Кабул взяли боевики «Талибана».