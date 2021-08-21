Как талибы* обещают управлять Афганистаном

«Талибан * » подготовил структуру управления Афганистаном — боевики обещают, что это не будет «демократия по западному образцу», но система рассчитана на защиту прав всех граждан. Вместе с этим представители новой власти обещают разобраться и наказать повстанцев, применявших насилие к мирному населению. Движение продолжает настаивать, что не хочет причинить никому вреда.

Новая система управления

Власть «Талибана (организация запрещена в России)» в Афганистане по-прежнему вызывает скепсис и страх у мирового сообщества и мирных афганских граждан, однако, по мере развития событий с момента захвата боевиками власти, новое правительство закрепляется в президентском дворце. В ближайшие недели талибы намерены сформировать новую структуру управления страной, подтвердил Reuters на условиях анонимности представитель радикального движения.

По заверениям повстанцев, первостепенная цель новой формы правления Исламского Эмирата Афганистан будет заключаться в защите всего населения. Талибы подчеркивают, что модель государственного управления представят эксперты по правовым, религиозным и внешнеполитическим вопросам движения.

Новая структура управления страной, как пояснили боевики, не будет демократией по западному определению, но «она защитит права каждого».

Официальный «Талибан» одновременно с этим продолжает настаивать на действительности объявленной ранее всеобщей амнистии. Чиновник, говоривший с агентством, сообщил, что новая власть получала сообщения о случаях зверства и преступлений против гражданского населения со стороны боевиков — эти инциденты талибы намерены расследовать.

Так, по многочисленным сообщениям работавших на бывшее правительство и, в частности, сотрудничавших с США и НАТО, к ним домой в последние дни приходили боевики. В отчете ООН также говорится, что талибы усилили «охоту» на подозреваемых, которым ранее обещали не мстить. Среди убитых — родственники журналиста немецкого издания Deutsche Welle.

«Мы можем понять панику, стресс и беспокойство. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так», — заметил представитель повстанцев.

Прямо сейчас глава политофиса «Талибана» Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул на переговоры о формировании нового правительства. По информации Tolo News, управление Афганистаном может перейти к мулле Хибатулле Ахундзаде, который возглавляет талибов с 2016 года, отвечая за политические, военные и религиозные дела. Барадар считается вторым основным претендентом.

Кто ответит за трагедию в аэропорту

Аэропорт Кабула имени Хамида Карзая с 15 августа стал эпицентром жестоких и драматичных сцен: десятки тысяч афганцев в надежде покинуть страну образовали столпотворение в воздушной гавани и продолжают оставаться там, надеясь на эвакуацию. Не остановила беженцев даже стрельба и давка, в результате чего в окрестностях аэропорта, начиная с прошлой недели, погибло по меньшей мере 12 человек. В это время американские военные продолжают осуществлять контроль безопасности аэропорта изнутри, боевики разгоняют толпу снаружи.

«Талибан», так или иначе, отрицает свою причастность к происходящему в аэропорту. Представитель боевиков объяснил, что это — не зона ответственности новой власти, поскольку именно войска США взяли на себя обязанность эвакуировать иностранцев и афганских помощников.

«У Запада план эвакуации мог быть лучше», — считают талибы.

Представитель НАТО накануне проинформировал Reuters, что около 12 тыс. иностранных граждан и афганцев, работавших в посольствах и международных группах помощи, были эвакуированы из аэропорта после того, как к власти пришли боевики. Тем не менее процесс эвакуации идет медленно, и это связано с тем, что альянс опасается столкновений с местными и повстанцами за пределами аэропорта, если процесс форсировать.

«Мы не хотим начинать игру с обвинениями в плане эвакуации», — подчеркнули в НАТО.