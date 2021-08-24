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В Кремле не стали уточнять позицию Путина по присутствию военных США в Афганистане

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Rahmat Gul/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил информацию о том, что Владимир Путин на саммите с главой США Джо Байденом выступал против присутствия американских военных в Средней Азии и Афганистане.

По его словам, Кремлю или МИДу необязательно комментировать каждую появляющуюся информацию, будь она правдивой или ложной, тем более, когда речь идет о содержании переговоров на высшем уровне.

«Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято», — пояснил Песков.

Ранее в The Wall Street Journal появился материал, в котором утверждалось, что Путин отверг идею о размещении войск США в Средней Азии на встрече с Байденом, которая состоялась в средине июня этого года.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

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События в Афганистане
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