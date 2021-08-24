Зеленский: «Нельзя паспортизировать украинские сердца»

В Киеве по Крещатику прошли войска НАТО и проехала техника, которую на Украине называют «новейшей». Владимир Зеленский перед парадом в честь Дня независимости произнес речь, в которой напомнил о получающих российские паспорта жителях Донбасса, а также забыл упомянуть своих предшественников — Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. В связи с этим в Киеве устроили военный парад. Перед ним выступил президент Владимир Зеленский.

В своей речи глава государства, в частности, говорил о конфликте в Донбассе.

«Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца. То, что некоторые люди в Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не означает, что они боятся об этом думать. И они вернутся, потому что мы — семья», — заявил Зеленский.

По его словам, все жители страны должны объединиться, несмотря на существующие культурные и политические различия. «Почему такие разные с востока и запада, украиноязычные, русскоговорящие, должны быть одной семьей. Потому что объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: «Ты у меня единственная», — сказал президент Украины.

Зеленский также пошутил про бывшего президента страны Виктора Януковича. Говоря о регионах, он сказал: «Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донетчина подарила нам... Леонида Быкова и Сергея Бубку», — сказал президент (Янукович родом из Донецкой области. — «Газета.Ru»). Кроме того, он не упомянул и своего предшественника Петра Порошенко, который на параде присутствовал.

После выступления Зеленского начались выступления творческих коллективов и военный парад. Как сообщил телеканал «112», глава государства прослезился во время одного из перфомансов.

Гостями мероприятия стали президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский, председатель cената Чехии Милош Вистрчил, президент Национального совета Федерального Собрания Швейцарии Андреас Аеби.

На параде Украина показала не только военную технику, но и гражданскую: машины национальной гвардии и полиции, пожарную технику и даже автомобили ритуальной службы. По Крещатику кроме украинских солдат прошли иностранные военные формирования из США, Канады, Дании, Швейцарии, Эстонии, Германии, Литвы, Румынии, Словакии, Польши, Грузии. Над городом пролетела авиация стран НАТО — американские самолеты КС-135 Stratotanker и P-8 Poseidon, польские F-16, британские Eurofighter Typhoon, а также словацкие транспортники C-27 Spartan и вертолеты UH60 Blackhawk. Украинскую авиацию представлял тяжелый транспортник Ан-225 «Мрия».

Военная техника Украины ,sла представлена модернизированными советскими образцами из 60-х и 70-х годов прошлого века, а также подаренными стране западными образцами, в том числе списанными из войск НАТО. На параде проехали танк Т-64БМ «Булат», танк «Оплот» (модернизированный советский Т-80), ракетный комплекс «Нептун», снарядами для которой выступают советские дозвуковые противокорабельные ракеты Х-35.