Зеленский: Украина занимает достойное место среди свободных государств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна состоялась как государство и уверенно смотрит в будущее. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем», — заявил глава государства.

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Ранее с праздником страну поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что за эти десятилетия «траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями». В заключение он также пообещал украинцам поддержку в борьбе с агрессией со стороны России.