Госдеп США поздравил Украину с 30-летием независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости.

«От имени Соединенных Штатов Америки я передаю наилучшие пожелания народу Украины по случаю празднования Дня независимости. Тридцать лет назад Верховная рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями», — приводятся слова Блинкена на сайте госдепартамента.

В публикации отмечается, что Вашингтон на протяжении этого периода поддерживал Киев, поскольку демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только жителей Украины, но и США и международного сообщества.

Также Блинкен пообещал поддержку в защите «от агрессии России».

Украина празднует День независимости 24 августа. В этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства.