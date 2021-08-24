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В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова после «Крымской платформы»

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Cоветник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная украинскими властями «Крымская платформа» стала хорошим пиаром полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из плюсов — Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Зеленский, давай еще», — сказал Крючков.

Он добавил, что «Крымская платформа» — пустое мероприятие, а цели саммита — набор ничего не значащих деклараций.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была приняла декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не позориться, проводя мероприятия «в честь зарубежных населенных пунктов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
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