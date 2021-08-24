В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова после «Крымской платформы»

Cоветник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что организованная украинскими властями «Крымская платформа» стала хорошим пиаром полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из плюсов — Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Зеленский, давай еще», — сказал Крючков.

Он добавил, что «Крымская платформа» — пустое мероприятие, а цели саммита — набор ничего не значащих деклараций.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была приняла декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не позориться, проводя мероприятия «в честь зарубежных населенных пунктов».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.