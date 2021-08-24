Глава комитета по разведке Палаты представителей США сомневается в эвакуации до 31 августа

Адам Шифф, член Палаты представителей Соединённых Штатов из Демократической партии и глава комитета по разведке заявил, что сомневается в возможности эвакуировать американских граждан, военнослужащих и их афганских помощников из Афганистана до 31 августа, сообщает Reuters.

«Мне сложно представить, что эвакуацию можно полностью завершить до конца месяца. Я, безусловно, придерживаюсь мнения, что военное присутствие надо сохранить столько, сколько потребуется для вывоза американских граждан и выполнения нашего морально-этического долга перед нашими афганскими партнерами», — заявил Шифф по результатам закрытой встречи с руководством разведывательного сообщества США.

Шифф уточнил, что в Афганистане в опасном положении находятся десятки тысяч американцев и их помощников из местного населения.

Ранее в Пентагоне заявили о значительной угрозе самолетам, эвакуирующим людей из Кабула.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.