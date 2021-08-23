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Политика

«Россия точно справится»: Путин отверг планы ЕС по беженцам из Афганистана

Путин обозначил подход России к кризису в Афганистане и его последствиям

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», 22 августа 2021 года

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», 22 августа 2021 года

Сергей Гунеев/РИА «Новости»
На рубежах России снова возникла угроза, пусть пока еще и очень отдаленная. Связана она со сменой власти в Афганистане, где фактически к руководству страны пришел «Талибан» (запрещенная в РФ организация). В этой связи президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет втянута в военные действия на территории Афганистана и предупредил о несбыточности планов ряда стран Запада, руководство которых настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.

В конце прошлой недели Владимир Путин заявил, что резко обострившаяся ситуация в Афганистане имеет «прямое отношение» к безопасности РФ.

Европейский «план» и ответ Путина

На фоне весьма обозримого провала 20-летней политики США в регионе многим наблюдателям стало очевидно, что Запад в конечном счете был бы не прочь направить беженцев из Афганистана в Россию. Во всяком случае президент Франции Эмманюэль Макрон заявил неделю назад, что дестабилизация в этой среднеазиатской стране грозит неконтролируемыми потоками миграции в Европу, чего ему и другим руководителям государств ЕС, хотелось бы избежать.

Президент России, в свою очередь, в минувшее воскресенье весьма недвусмысленно отверг эти планы – ведь под видом беженцев в Россию могут проникнуть боевики и вновь повторить те ужасы, которые страна уже испытывала в 1990-х и начале 2000-х.

«Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса», - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОДКБ и на других площадках, а Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик.

«Они так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений», — цитирует ТАСС президента РФ.

«Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?» - обратил внимание Путин.

«Путин не позволит втянуть Россию в войну»

«У нас должна быть сугубо прагматичная политика, защита собственных национальных интересов, — убежден главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Тем более ситуация в Афганистане — это следствие американских провалов».

Очевидно, что заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия не будет втянута в боевые действия.

Характерно, что на этом фоне, например, КПРФ до сих пор чуть ли не оправдывает ввод советских войск в Афганистан, что конечно ставит вопрос о том, что бы они делали, окажись у власти сегодня.

«Россия точно не полезет в Афганистан. Мы никогда не повторим ошибок, допущенных коммунистами во времена Советского Союза, когда было принято ошибочное решение о вводе в эту страну ограниченного контингента наших войск. Это была огромная ошибка, которая слишком дорого нам обошлась», — заявил в интервью ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В свою очередь лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич напомнил, что Владимир Путин имеет огромный опыт борьбы с терроризмом, который в частности накоплен в борьбе с террористической угрозой на Северном Кавказе.

«Никому не советую с Путиным по этому поводу спорить и бороться, — заявил в интервью «Газете.Ru» Клинцевич. — Или посмотрите на Сирию. Малыми силами, но очень эффективно Россия нейтрализовала там угрозу терроризма».

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев рассказал, что у Москвы уже налажен механизм взаимодействия с республиками Средней Азии по вопросам борьбы с угрозой международного терроризма.

«Они же сами кровно заинтересованы в том, чтобы такой миграции не было, потому что именно они первыми и пострадают, — говорит эксперт. — Поэтому сейчас их спецслужбы с нашими спецслужбами совместно уже работают по предотвращению возможных любых и миграционных, и террористических миграций с Афганистана. Механизм есть накатанный, и опыт у нас есть такой, которого не занимать. Его нет ни у кого больше. Поэтому обстановка в регионе спокойная, мы с этой ситуацией абсолютно точно справимся».

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