США будут вакцинировать прибывающих из Афганистана граждан

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуированных из Афганистана граждан планируют вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Их тестируют [на COVID], и мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс», — сказала она на регулярном брифинге.

Более подробную информацию по этому вопросу Псаки пообещала предоставить в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в аэропорту Кабула медики осматривают пассажиров перед эвакуацией. В первую очередь проводится обследование на коронавирус, затем граждан вновь тестируют по прибытии в США либо в транзитных странах.

По словам Кирби, всего с конца июля из аэропорта Кабула было эвакуировано 42 тыс. человек.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.