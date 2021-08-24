В самолетах, вывозивших беженцев из Афганистана, родились трое детей

Глава Транспортного командования Вооруженных сил США генерал Стивен Лайонс на брифинге в Пентагоне заявил, что в самолетах, которые вывозили беженцев из Афганистана, родились, по меньшей мере, трое детей, сообщает издание The Hill.

«С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы «Рамштайн». На самом деле их было больше. Мои последние данные – три, хотя формально мы их не подсчитываем», — прокомментировал Лайонс.

Авиабаза Рамштайн находится в Германии, пока не ясна судьба детей, которые родились на борту самолетов — какое они получат гражданство.

Генерал Лайонс отметил, что самолеты, которые проводят эвакуацию из международного аэропорта имени Карзая в Кабуле, находятся под постоянной угрозой уничтожения.

Ранее вице-президент Афганистана заявил, что талибы (организация запрещена в России) используют детей как щиты.