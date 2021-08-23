«Новый миграционный кризис страшно пугает Европу»

Переход Афганистана под контроль радикального движения «Талибан * » спровоцировал массовое бегство жителей страны в другие государства. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные страны отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса. Эксперты уверены, что принимать беженцев в Европе не готовы и собирается забрать только тех афганцев, которые помогали войскам НАТО в борьбе с талибами. При этом сам поток мигрантов опасен тем, что в Европу и другие страны могут попасть радикалы.

Потенциальная проблема беженцев спустя неделю после захвата «Талибаном» (организация запрещена в России) власти в Афганистане стала ключевым вопросом афганской повестки. Пока сложно сказать, сколько именно афганцев бегут в другие государства — по данным Еврокомиссии, беженцами уже стали почти 4 млн человек, по большей части это женщины и девочки. Согласно оценке фонда ООН, общее население Афганистана на 2021 год составляет почти 40 млн человек.

Кто примет афганцев?

Но даже если афганцам, желающим покинуть страну, удастся это сделать, большинство стран все равно выступают против приема беженцев. В числе тех, кто готов принимать афганцев, можно назвать Индию. По предварительным данным, туда уже уехали около 2 тыс. человек. Кроме того, в Великобритании говорили о возможном размещении 20 тыс. афганцев, правда не сразу — в течении пяти лет.

Что касается соседних государств, то Киргизия и Туркмения уже объявили о введении ограничений на пропуск афганцев через свою границу, их позицию также разделяют в Узбекистане и Таджикистане.

Иран, где и так проживает около 3 млн беженцев из Афганистана, из-за отсутствия средств на содержание мигрантов согласен лишь временно разместить на границе небольшую часть переселенцев. А Пакистан, в котором находится около 2 млн афганских беженцев, напротив, не готов открыть свои границы для новых мигрантов.

В то же время, Турция и Греция, принявшие на себя большую часть мигрантов с Ближнего Востока во время миграционного кризиса 2015 года, занимаются усилением своих границ на фоне угрозы нового наплыва беженцев. К примеру, Афины строят стену практически по всей своей границе с Турцией, пока Анкара делает то же самое у своих рубежей с Ираном, опасаясь перехода мигрантов через иранскую территорию.

После прошлого миграционного кризиса основное внимание в вопросе беженцев приковано к Евросоюзу. Как заявил премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна председательствуют в Совете Европы,

консенсуса среди стран-членов ЕС до сих пор нет, как нет и большинства в пользу приема афганских беженцев.

На данный момент Евросоюз принимает только тех мигрантов, которые работали на европейские и другие западные организации. Их размещают во временном центре в Испании, по предложению испанских властей. Что касается простых афганских граждан, не задействованных в контактах с Западом, то по ним у ЕС никакого решения нет — хотя в Еврокомиссии и обещают проявить «максимальную солидарность».

Новый миграционный кризис

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, Евросоюз не готов к новому миграционному кризису.

«Европа сделает все возможное, чтобы избежать серьезной волны беженцев. В частности, будет выражать глубокую озабоченность и призывать к солидарности на словах, но стараться минимизировать количество прибывающих афганцев на деле. То есть будут брать только тех, кто работал с западным контингентами, кого они уже вывозят из Афганистана», — отметил эксперт.

С точки зрения Лукьянова, Евросоюз постарается максимально перекрыть доступ афганским беженцам в принципе, используя уже имеющиеся инструменты, к примеру, через работу с Турцией — шесть лет назад Анкара по соглашению с ЕС разместила на своей территории более 2 млн беженцев из Сирии и стала буфером для мигрантов с Ближнего Востока.

«Новый миграционный кризис Европу страшно пугает, потому что это грозит новыми политическими катаклизмами. Основная угроза со стороны афганских беженцев — создание неблагоприятной атмосферы в странах, куда они прибывают. Общее неприятие беженцев наблюдается по всей Европе, что негативно сказывается на политической атмосфере и электоральных перспективах. А сейчас у всех выборы или еще что-нибудь, поэтому им это не годится», — добавил эксперт.

В то же время завотделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что в целом для Европы миграционный кризис — явление перманентное, поэтому главный вопрос в том, куда может хлынуть дополнительный поток беженцев.

«В отличии от Северной Африки или Сирии, нелегальных беженцев из Афганистана, скорее всего, будет значительно меньше, потому что самолетом нелегально не полетишь. Поэтому ЕС должен каким-то образом регламентировать проблему именно легальных беженцев — это очень серьезный вопрос. В этом отношении нужно взаимодействовать со странами Центральной Азии и Россией, российская сторона в данном случае — адресант номер один», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По версии Данилова, Евросоюзу необходим политический диалог с Россией, чтобы решить проблему афганских беженцев, без него Брюсселю придется столкнуться с проблемами в правовом поле при приеме мигрантов, а также угрозой со стороны радикальных исламистов.

«Радикальные исламисты, которые могут с беженцами попасть в Европу — это большая проблема. Она связана даже не с Афганистаном, а с исламизацией стран Центральной Азии.

В данном случае речь идет о возникновении радикально-террористического пояса от Афганистана до Ближнего Востока и Северной Африки. Это для Европы и России совершенно новая ситуация, и такая опасная перспектива становится все более вероятной. Но она открывает возможность к взаимодействию и сотрудничеству между Москвой и Западом», — подчеркнул эксперт.

Западный подход

Об угрозе проникновения радикалов в другие государства под прикрытием беженцев говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, Запад предлагает разместить афганцев в государствах Центральной Азии до получения ими виз в США или Европу, что может создать проблемы для российской стороны.

«Они (страны Центральной Азии) так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы.

А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?» — указал Путин.

С точки зрения президента России, ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности российской территории, а западные страны хотят разместить беженцев в Центральной Азии без всяких виз, но к себе мигрантов пускать без них не собираются.

«Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса», — резюмировал Путин.

К слову, в США уже пытаются разместить в Центральной Азии не только беженцев, но и часть своих военных. К примеру, в МИД Киргизии отметили, что получили соответствующее предложение со стороны Вашингтона, но ответили отказом. Завершить вывод своих сил из Афганистана США должны к 31 августа, однако эвакуация затягивается из-за трудностей с вывозом персонала через аэропорт Кабула. При этом талибы обещают Вашингтону «последствия», если американские силы не покинут Афганистан в установленный срок.