«Афганистан может стать санаторием для «Аль-Каиды*» и ИГ*»

США пытаются подсчитать, сколько оружия американского производства из арсенала афганской армии могло попасть в руки талибов * — в СМИ называется оценка в миллиарды долларов. Есть опасения, что «Талибан» может превратить Афганистан в оружейный рынок для других террористических групп. Опрошенные «Газетой.Ru» отмечают, что часть оружия талибы будут использовать в своих нуждах, но с современными образцами возникнут проблемы — оно долго не прослужит без необходимых запчастей и обслуживания.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на данный момент Вашингтон не знает, какой объем американского оружия и военной техники попал в руки радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» после захвата Афганистана. Пентагон работает над этим вопросом.

«Министерство обороны работает над учетом всех наименований оборонных изделий, направленных силам безопасности Афганистана, которые могли попасть в руки талибов», — отметил Салливан, также добавив, что президенту США пришлось принять трудное решение по поставкам вооружений афганской армии для борьбы с талибами.

По мнению помощника главы Белого дома, Джо Байден мог сказать «нет» и оставить силы Афганистана без американского оружия или сказать «да» и пойти на риск, зная о возможности перехвата вооружений «Талибаном».

«Ни один из этих вариантов не был идеальным, но он [президент США] выбрал тот, который, по его мнению, больше всего соответствовал интересам нашей страны, именно поэтому мы оказались в нынешней ситуации», — заключил Салливан.

Талибы объявили о захвате Афганистана еще 15 августа, без боя взяв столицу страны — Кабул. По предварительным оценкам, боевики контролируют почти всю территорию государства за исключением ряда северных областей, в их числе провинцию Панджшер, где представители афганского правительства организовали движения сопротивления.

Что талибы сделают с оружием США

Как пишет Politico, талибам удалось заполучить внушительное количество американского оружия, которое в течении 20 лет международной кампании в Афганистане США поставляли правительственным силам. По оценкам издания, речь идет о самых различных типах вооружений стоимостью в миллиарды долларов.

Такие объемы создают риск превращения страны в региональный оружейный рынок с благоприятными условиями для других террористических групп — в частности, запрещенных в РФ «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» и «Исламского государства (организация запрещена в России)».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы массовой торговли вооружением американского производства боевиками «Талибана». Так, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что талибы не будет торговать этим оружием, так как оно и для них самих не будет лишним.

«Они занимаются рекрутингом дополнительного личного состава в сельской местности, его тоже надо вооружать. Зачем тратить на это деньги, если оружие США само попало им в руки. Конечно, какая-та часть вооружений может попасть на черный рынок в Афганистане, но большую часть они будут использовать сами», — пояснил эксперт.

В то же время заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключает, что «Талибан» может пойти на черный рынок.

«Талибы получили огромное количество стрелкового оружия, снаряжения для пехоты и множество транспортных средств. Эти вооружения могут ими использоваться как для себя, так и для передачи каким-то союзными силам за рубежом. Они же могут поступить на черный рынок сопредельных стран. Пока неизвестно, какую часть вооружений захватил «Талибан». Значительная часть была просто брошена разбегающимися войсками афганской армии или унесена дезертирами к себе домой. По сути, в Афганистане произошел огромный выброс оружия, некоторая часть которого была захвачена талибами, а некоторая просто разграблена», — указал эксперт.

Что касается аспекта взаимодействия с другими террористическими группировками, то, по версии Андрея Чупрыгина из ВШЭ, в последнее время есть мнение, что талибы якобы терпеть не могут «Аль-Каиду» и ИГ, однако это не совсем так.

«Цели и задачи у них более-менее одинаковые, просто «Аль-Каида» и ИГ — транснациональные организации, а талибы — это пока лишь пуштунская националистическая история. Они существует на территории Афганистана вместе. Вероятно, «Талибан» будет предоставлять определенную защиту ИГ и «Аль-Каиде».

Если талибы смогут установить тотальный контроль над Афганистаном, чего им пока сделать не удалось, то это будет означать снижение почти до нуля проекции силы западных антитеррористических коалиций и организаций в стране. В таком случае Афганистан может стать санаторием для «Аль-Каиды» и ИГ, где они смогут пересидеть, спрятаться и особо не оглядываться через плечо», — подчеркнул эксперт.

Какое оружие получили талибы

По предварительным оценкам, речь идет о тысячах единиц различной колесной техники, в том числе с противоминной защитой, нескольких десятках танков советского производства, определенном количестве авиатехники, в частности, вертолетах Black Hawk и «Ми-35», а также огромном количестве различного стрелкового оружия и боеприпасов.

Как заявил «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, в основном талибы смогли получить оружие, которое США передавали афганской армии, полиции и другим силовым структурам.

«Свое собственное оружие американцы поломали или забрали с собой. То есть талибы получили вооружения, заточенные под противоповстанчесткие действия. Там нет каких-то ультрасовременных вооружений», — добавил эксперт.

В свою очередь Василий Кашин из НИУ ВШЭ отметил, что США относительно здраво подходили к вооружению афганской армии и всегда понимали, что лояльность этих войск очень низкая и все, что они им дадут, может быть перепродано или оказаться у противника.

«Арсенал афганской армии был достаточно своеобразным. В нем практически не было средств противовоздушной обороны, а средства борьбы с бронетехникой были только устаревших типов — как правило, еще времен Холодной войны. Специализированная бронетехника у афганской армии больше подходила для патрулирования и обеспечения каких-либо внутренних задач. А танков и боевых машин пехоты было относительно немного, и они, опять же, были из числа старых образцов времен Холодной войны — при чем не самых поздних ее периодов», — пояснил эксперт.

Что касается авиапарка афганских сил, то он состоял в основном из транспортной авиации и специализированных противоповстанческих самолетов, указал Кашин, таких как A-29 Super Tucano или боевая версия Cessna Caravan.

«Боевой авиатехники у них практически нет, есть только какие-то единичные образцы вертолетов «Ми-35». Истребителей и боевых самолетов у них нет, как и средств противовоздушной обороны. По факту, в воздушном пространстве Афганистана при необходимости можно будет действовать совершенно спокойно и безнаказанно», — подчеркнул эксперт.

Смогут ли талибы управляться со сложной техникой

Впрочем, по предварительным данным, в руки талибов все же попало достаточно сложной военной техники, которая требует определенных навыков и специального обслуживания. К примеру, это касается американских вертолетов Black Hawk.

Американские СМИ пишут, что у талибов, скорее всего, не хватит навыков для управления сложной техникой, помочь с ней им смогут только дезертиры из афганской армии. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не принижать возможности талибов.

«В свое время талибы успешно посадили наш самолет «Ил-76», который летел с грузом для Северного альянса. Поэтому какое-то количество людей с хорошим образованием у «Талибана» есть. В талибской истории также был известный эпизод, когда они достаточно успешно попытались перехватить управление американским беспилотником. То есть не стоит представлять талибов такими карикатурными персонажами, которые не умеют ничего делать. Религиозные практики и научные знания — вещь вполне совместимая, нам не стоит упрощать», — заявил Руслан Пухов из ЦАСТ.

Схожей точки зрения придерживается и Василий Кашин из НИУ ВШЭ. Но, по его словам, эксплуатация сложной техники становится непростой задачей из-за отсутствия доступа к необходимым запчастям и специалистам по обслуживанию.

«Есть пример Ирана, который находясь в такой блокаде, спустя 40 лет с лишним эксплуатирует американские самолеты и вертолеты. Но это довольно развитая в промышленном отношении страна, с достаточно высокой технической культурой и мощной базой. У Афганистана ничего подобного нет, и если им не начнет оказывать помощь какая-то относительно развитая страна, то сложная техника выйдет из строя в течении считанных лет», — резюмировал эксперт.