Трамп заявил, что беглый экс-президент Афганистана является «мошенником»

Бывший глава США Дональд Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана Ашрафа Гани «мошенником». Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Newsmax TV.

Политик признался, что всегда считал афганского лидера таковым.

«Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские – «Газета.Ru») солдаты», — сказал Трамп.

Он отметил, что в итоге именно так и произошло.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что Соединенные Штаты больше не считают Гани политической фигурой в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

В ответ на это министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани за «продажу родины».

Сейчас Гани находится в городе Абу-Даби. Политик заявил, что будет вести консультации, пока не вернется в страну, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.