Трамп считает, что Байдену надо извиниться перед американцами из-за ситуации в Афганистане

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что действующий глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед американской аудиторией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление 45-го американского лидера.

«Джо Байден должен извиниться перед Америкой за то, что он позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки «Талибан (организация запрещена в России)»* военному оборудованию стоимостью 85 млрд долларов», — объяснил Трамп.

Как считает политик, при его администрации вывод американских военных сил не привел бы к катастрофе.

Ранее Байден заявил о возобновлении гражданского авиасообщения с Кабулом. 15 августа текущего года радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.