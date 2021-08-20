США расширили санкции по «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении «Северного потока — 2». Новые запретительные меры затронули две компании и два судна.

В пятницу, 20 августа, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, сообщила администрация Белого дома.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей <...> в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — заявил американский лидер в письме Конгрессу.

По словам Байдена, указ направлен против трубопроводов, которые могут ослабить энергетическую безопасность Европы.

«Указ направлен против определенных российских проектов по строительству трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, которые призваны расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергетическую безопасность — в том числе Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС — и тем самым создаст угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в заявлении.

В соответствии с указом в тот же день Государственный департамент США сообщил о введении новых санкций. На сайте Министерства финансов США санкционный список пополнился компаниями «Нобилити» и «Константа», а также двумя судами — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

По заявлению президента России Владимира Путина, сделанному во время встречи в Кремле с Ангелой Меркель 20 августа, «Северный поток — 2» уже практически достроен.

«15 километров осталось по морю», — заявил Путин.

В свою очередь, «Газпром» рассчитывает до конца года поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд кубометров газа. Эксперты подсчитали, что для реализации этого плана ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода должен произойти не позднее середины октября.

Несмотря на новые санкции против российских участников проекта, в Госдепе заявили, что американские власти продолжат сотрудничество с Германией по данному вопросу.

«Мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами для снижения рисков для Украины и стран на границе НАТО и ЕС, чтобы дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере.

Усилия по выполнению обязательств, изложенных в Совместном заявлении США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей, возглавляет спецпредставитель США по энергетической безопасности Амос Хохштейн», — отмечается в отчете.

Хохштейн был назначен на свой пост президентом США Джо Байденом 10 августа. Во время работы демократа Барака Обамы на посту президента он курировал вопросы энергетики, был советником Джо Байдена, тогдашнего вице-президента страны. После ухода Обамы работал в наблюдательном совете крупнейшей энергетической компании Украины «Нафтогаз», которую покинул в 2020 году.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.