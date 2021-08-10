Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»

Джо Байден назначил спецпредставителем США по «Северному потоку — 2» Амоса Хохштейна — бывшего топ-менеджера украинского «Нафтогаза» и соратника Обамы. В России это назначение связали с давлением на проект и Германию, а также решением ряда внутренних задач со стороны администрации президента США. При этом, по экспертной оценке, Хохштейн рискует стать «политическим громоотводом» для Вашингтона — именно на него будут валить все промахи администрации по «Северному потоку — 2».

Зачем США представитель по «Северному потоку — 2»

Президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна спецпредставителем Госдепа по энергетике. По информации издания Axios, именно он будет курировать выполнение сделки между США и Германией по трубопроводу «Северный поток — 2».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что, решение Байдена назначить спецпредставителя по «Северному потоку — 2» (СП-2) безусловно указывает на намерение Вашингтона противодействовать работе газопровода даже после завершения его строительства.

Что за сделка США и Германии? В конце июля по итогам визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон США и Германия подписали совместное заявление, в котором говориться о европейской безопасности, поддержке Украины и общих целях по защите климата. В документе перечислены условия для работы «Северного потока — 2», в частности, продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года. Стороны обязались оказать Киеву финансовую поддержку в области диверсификации источников энергоресурсов, повышения... Читать дальше

«США, дав согласие на участие ФРГ в проекте, сняли большую точку напряженности в отношениях двух стран, но обусловили это рядом требований, которые в той или иной форме изложены в совместном американо-германском заявлении.

На мой взгляд, спецпредставитель по «Северному потоку — 2» будет заниматься обеспечением этих требований, а может, и попытками блокировки действия газопровода, если это не будет устраивать США», — отметил сенатор.

По версии Пушкова, учреждение должности представителя по СП-2 необходимо Белому дому по двум причинам. Первая — внутриполитическая: в конгрессе позицией Байдена по российскому газопроводу недовольны не только республиканцы, но и демократы. Вторая причина связана с взаимодействием с союзниками, в частности с Польшей и странами Балтики, которые недовольны примирительным характером совместного американско-германского заявления.

«То есть тут присутствует еще и «технологический аспект» политики. Нужно показать Конгрессу, что администрация президента внимательно относится к его требованиям, и нужно показать недовольным союзникам, что США внимательно относятся к их пожеланиям. Однако выделение этого вопроса в отдельную зону ответственности скорее все же показывает намерение США противодействовать газопроводу», — пояснил сенатор.

Схожей точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его мнению, одной из главных функций спецпредставителя станет контроль за соблюдением соглашения между США и Германией по «Северному потоку — 2».

«По существу, назначив спецпредставителя по проекту, США поставили некоего смотрящего. Учитывая специфику Хохштейна, его можно назвать недружественной фигурой для Германии. То есть интересы ФРГ в Вашингтоне не собираются учитывать, беря на себя функцию регулятора «Северного потока — 2». Не исключено, что США будут действовать экономически, вынуждая Германию отстегивать определенного рода суммы на поддержку Украины или регулировать поставки газа», — сказал эксперт.

Васильев также отметил серьезную критику Байдена внутри страны и даже обвинения в адрес президента в предательстве за отказ от санкций против «Северного потока — 2». По словам эксперта, назначая спецпредставителя, США создают «политический громоотвод» для всей этой критики.

«Реально это политический громоотвод для той критики, которая всегда есть и будет в отношении газопровода — тем более, когда начнутся реальные поставки газа и многие моменты будут определяться просто экономической ситуацией.

Тут есть пример [экс-спецпредставителя США по Украине] Курта Волкера, который использовался Вашингтоном в качестве громоотвода в период правления Дональда Трампа. Как только возникала проблема с Киевом, как правило, с Волкера спрашивали в Конгрессе. Хохштейна ожидает такая же роль, и когда все спросят, кто виноват, то администрация Байдена будет указывать на него», — сказал эксперт.

Что говорят в России

В этих условиях возникает вопрос о реакции России на возможные действия США против «Северного потока — 2». Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин, что будет представлять собой Амос Хохштейн на этом посту, пока сказать сложно.

«Ничего предосудительного в решение США тут нет — собака лает, караван идет. На мой взгляд, назначение спецпредставителя по «Северному потоку — 2» — лишь попытка контроля, чтобы держать руку на пульсе. Внимание этого человека должно быть сфокусировано на всем, что касается запуска газопровода. И, конечно, попытки остановить «Северный поток — 2» будут продолжаться», — отметил сенатор.

В то же время Алексей Пушков уверен, что Хохштейн на своем посту вряд ли займется поиском какого-либо решения, в котором могли бы быть заинтересованы Россия или даже Германия. Напротив, по его словам, спецпредставитель США будет искать способы, как сохранить давление на проект, не провоцируя при этом ухудшение отношений с ФРГ.

«Что касается реакции России, то США вольны назначать спецпредставителей по любому вопросу, мы на это никак повлиять не можем.

Мы можем выразить только свое отношение к этому и надежду на то, что спецпредставитель по «Северному потоку — 2» не будет заниматься попыткой срыва деятельности газопровода, в котором заинтересованы Россия, Германия и значительное число европейских государств. То есть мы можем выразить некую политическую надежду на то, что это не превратится в новый элемент «холодной войны» между Россией и США», — сказал сенатор.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова уже объявила, что Москва будет исходить только из практических, реализованных на практике шагов Вашингтона. По ее словам, Россия готова к диалогу с американской стороной.

«Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — сказала Захарова.

Кто такой Амос Хохштейн

При президенте Бараке Обаме Амос Хоштейн курировал вопросы энергетики. Он занимал позицию советника тогдашнего вице-президента Джо Байдена, а также работал спецпредставителем Госдепа по вопросам энергетики — новое назначение возвращает ему этот пост.

Источники издания Axios называют Хохштейна «ястребом», указывая, что его позиция по «Северному потоку – 2» изначально была недоброжелательной. Он него ожидают эффективной работы по подавлению угроз, якобы создаваемых Россией с помощью газопровода.

После ухода из администрации Обамы Хохштейн в основном занимался бизнесом, в частности работал в наблюдательном совете крупнейшей энергетической компании Украины «Нафтогаз». Украинскую компанию Хоштейн покинул в 2020 году, обвинив руководство фирмы в возвращении к коррупционным методам работы. Информация о различных хищениях в «Нафтогазе» появилась еще в 2019 году, когда американский чиновник продолжал свою деятельность в наблюдательном совете.

Кроме того, Хоштейн трудился в компании Tellurian — частном экспортере природного газа из Хьюстона, где занимал должность старшего вице-президента по маркетингу. Он также входит в правление аналитического центра Atlantic Council и Американо-индийского делового совета.

Новый спецпредставитель Госдепа также успел отметится в качестве участника в деле об импичменте Дональду Трампу. Хохштейн был одним из первых, кто заявил о больших масштабах теневой политики президента США. Правда, в итоге все обвинения с экс-главы страны были сняты.