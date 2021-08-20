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Политика

«Превратили в военную базу»: в Киеве назвали главную проблему с Крымом

Кулеба назвал Крымский мост «неразрешимой проблемой»

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Вид на Крымский мост с набережной, Керчь, 2021 год

Вид на Крымский мост с набережной, Керчь, 2021 год

Сергей Мальгавко/ТАСС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сложившаяся после строительства моста через Керченский пролив ситуация — «неразрешима». География полностью контролируется Россией, констатировал он. По его оценкам, необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдавии. Кулеба также рассказал об инициативе Киева, суть которой сводится к «общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация, которая «сложилась в результате строительства Крымского моста», на данный момент практически неразрешима. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в пятницу, 20 августа, интервью изданию «Новое время».

Банальная география

«Проблема Керченского Крымского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Россией — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — отметил он.

По его словам, для Черного моря необходима новая стратегия расположенных в этом регионе стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдавии. «Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском», — считает Кулеба. Он добавил, что «демилитаризовать Крым пока невозможно, потому что Россия сознательно превратила полуостров в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть».

Министр также указал, что тема Черного моря является одной из ключевых в украинской внешней политике.

Общие действия

Кроме того, Кулеба раскрыл суть инициативы президента Украины Владимира Зеленского, которая сводится к «общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море». «Не учения — прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия», — пояснил он.

Ранее украинский лидер заявил крымским журналистам о планах создания «большого флота» к 2035 году. По его словам, это произойдет в три этапа, первый из которых уже происходит, завершится к 2024-му. Зеленский отметил что амбициозный план по созданию флота Украины помогут осуществить Великобритания и США. Сейчас в стране создается инфраструктура для строительства ВМФ — речь идет, в частности, о малых подводных лодках, корветах, военных катерах и развитии военно-морских баз, добавил он.

Крымский мост

Сообщение между Крымом и материковой Россией было восстановлено в мае 2018 года, когда запустили автомобильную часть моста через Керченский пролив.

23 декабря 2019-го началось железнодорожное движение пассажирских поездов, а спустя полгода — 30 июня 2020-го – удалось восстановить и грузовое железнодорожное сообщение с полуостровом.

Власти Крыма 16 марта 2014 года провели референдум, на котором местных жителей спросили о желании воссоединиться с Россией. При рекордной явке более 80% подавляющее большинство проголосовавших — 96,7% и 95,6% в Крыму и Севастополе соответственно — на поставленный вопрос ответили утвердительно. Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России получил одобрение Федерального Собрания РФ, после чего 21 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии двух новых субъектов в состав государства.

Семь лет спустя

ВЦИОМ представил 19 августа данные опроса жителей Крыма о положении дел в республике. Их спросили, как бы они сейчас ответили на вопросы референдума о судьбе полуострова.

Большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к РФ, 5% поддержали бы статус автономной республики в составе Украины, а 7% затруднились ответить, следует из итогов исследования.

Воссоединение с Россией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% респондентов.

«Оценивая состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе РФ, абсолютное большинство жителей полуострова (89%) высказывают мнение, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью России. 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается», — отмечается в пресс-релизе социологической службы.

Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% участников опроса считают, что сказалось отрицательно.

Нынешним положением дел в Крыму довольны три четверти его жителей (75%), 21% — недовольны. Большинство респондентов (85%) отметили, что за последние семь лет ситуация в республике улучшилась, только 5% отметили ухудшение.

Оценивая отдельные базовые сферы жизни, наиболее позитивные оценки опрошенные поставили возможности жить в условиях личной безопасности (85%), на благоприятные экологические условия указали 76%. Около половины респондентов заявили, что у них достаточно возможностей для сохранения здоровья (59%), интересного досуга (55%) и хорошего образования (54%).

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