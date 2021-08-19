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Политика

«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского

Зеленский впервые рассказал крымским журналистам, как намерен вернуть полуостров

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president.gov.ua
«Крымская платформа» будет работать не раз в год, а ежедневно, ее основная задача — «бить в колокола». Об этом 19 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, идея создания площадки заключалась в привлечении других лидеров к делам Крыма, там будут рассматриваться в первую очередь гуманитарные вопросы. Украинскую власть жители полуострова «примут с радостью», полагает он. «Газета.Ru» собрала главные тезисы интервью Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию «Украинская правда», как планирует начать процесс возвращения Крыма, раскрыв главную задачу «Крымской платформы». За семь лет, прошедшие с момента воссоединения полуострова с Россией, опубликованное 19 августа интервью стало первым, в котором украинский лидер поговорил о планах его возвращения с крымскими журналистами.

О «Крымской платформе»

Поднять крымский вопрос, которого сейчас нет даже в украинском информационном пространстве, уже будет большой победой предстоящего саммита, указал Зеленский. По его словам, «Крымская платформа» — это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно. «И там будут рассматриваться важные вопросы, прежде всего, гуманитарные», — отметил президент Украины.

«Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров Российской Федерации, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой», — описал Зеленский.

По его словам, «надо бить в колокола», и новая площадка как раз будет «каждую крымскую тему делать заостренной и актуальной».

«Нам также важно делать свое домашнее задание на политическом уровне — принять около 20 законов, касающихся Крыма, начиная с закона об отмене свободной экономической зоны Крым. Многие из этих документов я планирую подписать именно во время «Крымской платформы».

«Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма», — пояснил президент Украины.

О политзаключенных

Журналисты отметили, что более сотни украинских политзаключенных «были арестованы в Крыму». Среди них больше всего крымских татар, которых тоже посадили по политическим мотивам, заявили представители СМИ, уточнив у Зеленского, формируются ли списки для их возвращения.

«Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Вопрос политзаключенных для нас самый важный. Кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время «Крымской платформы». Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Киев намерен активнее работать на уровне европейских судов — сейчас на этом направлении сделано недостаточно. «Также я призываю, чтобы лидеры стран, которые нас поддерживают, активно работали и давили на президента России. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — сказал украинский президент.

О коренных народах

«Закон о коренных народах — это один из тех законов, который говорит именно крымским татарам, что это их земля. Я считаю, что это объединяет людей, которые живут там, которые понимают, что это их земля, и об этом не просто говорит президент, а закон уже принят. Поэтому такие шаги важны, чтобы ядро людей, которые считают Крым своей землей и частью Украины, не распадалось. Мы должны делать все для того, чтобы там люди понимали, что только в Украине Крым будет счастливым», — заявил Зеленский.

По его оценкам, «когда крымский татарин идет по крымской улице, он идет по своей улице, а если напротив идет гражданин РФ, то это турист и гость на чужой земле». Он добавил, что необходимо также продолжить работу над законопроектом о признании Крымско-татарской национально-территориальной автономии.

О «ментальном возвращении» Крыма

«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что жители полуострова поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», — полагает Зеленский.

По его мнению, украинскую власть «с радостью будут принимать в Крыму». «Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — заключил он.

Зеленский добавил, что после возвращения полуострова в первую очередь посетил бы мыс Фиолент и Кастрополь, а затем «выпил бы бокал шампанского «Новый Свет».

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