«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию «Украинская правда», как планирует начать процесс возвращения Крыма, раскрыв главную задачу «Крымской платформы». За семь лет, прошедшие с момента воссоединения полуострова с Россией, опубликованное 19 августа интервью стало первым, в котором украинский лидер поговорил о планах его возвращения с крымскими журналистами.
О «Крымской платформе»
Поднять крымский вопрос, которого сейчас нет даже в украинском информационном пространстве, уже будет большой победой предстоящего саммита, указал Зеленский. По его словам, «Крымская платформа» — это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а ежедневно. «И там будут рассматриваться важные вопросы, прежде всего, гуманитарные», — отметил президент Украины.
«Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров Российской Федерации, с ежедневным увеличением вооружения, сокращением коренного населения, уменьшением привлекательности природной, экологической, туристической, любой», — описал Зеленский.
По его словам, «надо бить в колокола», и новая площадка как раз будет «каждую крымскую тему делать заостренной и актуальной».
«Нам также важно делать свое домашнее задание на политическом уровне — принять около 20 законов, касающихся Крыма, начиная с закона об отмене свободной экономической зоны Крым. Многие из этих документов я планирую подписать именно во время «Крымской платформы».
«Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма», — пояснил президент Украины.
О политзаключенных
Журналисты отметили, что более сотни украинских политзаключенных «были арестованы в Крыму». Среди них больше всего крымских татар, которых тоже посадили по политическим мотивам, заявили представители СМИ, уточнив у Зеленского, формируются ли списки для их возвращения.
«Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Вопрос политзаключенных для нас самый важный. Кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время «Крымской платформы». Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым», — заявил Зеленский.
Он добавил, что Киев намерен активнее работать на уровне европейских судов — сейчас на этом направлении сделано недостаточно. «Также я призываю, чтобы лидеры стран, которые нас поддерживают, активно работали и давили на президента России. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — сказал украинский президент.
О коренных народах
«Закон о коренных народах — это один из тех законов, который говорит именно крымским татарам, что это их земля. Я считаю, что это объединяет людей, которые живут там, которые понимают, что это их земля, и об этом не просто говорит президент, а закон уже принят. Поэтому такие шаги важны, чтобы ядро людей, которые считают Крым своей землей и частью Украины, не распадалось. Мы должны делать все для того, чтобы там люди понимали, что только в Украине Крым будет счастливым», — заявил Зеленский.
По его оценкам, «когда крымский татарин идет по крымской улице, он идет по своей улице, а если напротив идет гражданин РФ, то это турист и гость на чужой земле». Он добавил, что необходимо также продолжить работу над законопроектом о признании Крымско-татарской национально-территориальной автономии.
О «ментальном возвращении» Крыма
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что жители полуострова поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», — полагает Зеленский.
По его мнению, украинскую власть «с радостью будут принимать в Крыму». «Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — заключил он.
Зеленский добавил, что после возвращения полуострова в первую очередь посетил бы мыс Фиолент и Кастрополь, а затем «выпил бы бокал шампанского «Новый Свет».