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Армия

«Строительство флота»: Зеленский попросит помощь у Байдена

Зеленский пообещал, что через 14 лет у Украины будет «большой флот»

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К 2035 году Украина будет обеспечена «большим флотом», заверил граждан страны президент Владимир Зеленский. По его словам, это произойдет в три этапа, первый из которых происходит уже сейчас и завершится к 2024 году, остальные два планируется реализовать в ближайшее десятилетие. Зеленский отметил что амбициозный план по созданию флота помогут осуществить Великобритания и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году власти страны реализуют большую программу модернизации военно-морского флота (ВМС).

«Что касается нашего военно-морского флота, сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности, он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — приводит слова Зеленского его офис.

По его словам, в стране создается инфраструктура для строительства ВМФ. В частности, речь идет о малых подводных лодках, корветах, военных катерах и развитии военно-морских баз.

«Первой строится [военно-морская база] в Бердянске [юг Запорожской области]. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — заверил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что затронет эту тему на встрече с американским коллегой Джо Байденом в конце августа. По его словам, Киев увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

Этапы, о которых говорил Зеленский, прописаны, в частности, в «Стратегии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 2035», которая была опубликована еще в 2019 году.

«На каждом этапе, учитывая вызовы и задачи, определены конкретные приоритеты возможностей всех родов Военно-морских сил: надводных сил, морской пехоты, морской, при условии поддержки других видов Вооруженных сил, правоохранительных органов и других государственных структур Украины», — говорится в документе.

В предисловии к документу тогдашний командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко написал, что главная задача реформы ВМС — это «восстановление военно-морских возможностей Украины, надежная защита Родины и способность побеждать сильного противника».

По мнению адмирала, это потребует «нового мышления», времени и значительных ресурсов. «Украина вместе со стратегическими партнерами прилагают много усилий для восстановления военно-морского потенциала. Реформирование происходит по стандартам, принципам и ценностям НАТО», — заверил он.

К 2035 году украинские власти планируют создать «современные, быстрые и инновационные ВМС, которые способны защитить народ Украины и национальные интересы в морском и прибрежном пространстве». Это будет осуществляться при участии «хорошо мотивированного и профессионального персонала, настроенного на победу».

В частности, планируется увеличить скорость оружия ВМС, развить модульный принцип его построения и сделать вооружение, которое стоит на службе более функциональным и эффективным. «Появятся гиперзвуковые крылатые ракеты, распространится использование лазерного, электромагнитного и другого оружия», — говорится в документе.

ВМС Украины после распада СССР

Россия и Украина в течение долгого времени пытались поделить Черноморский ВМФ. Прийти к компромиссу помог договор 1994 года, а затем и соглашение 1995-го: Москва отказалась признавать Севастополь главной базой Черноморского флота России, но оставила там штаб и подняла Андреевский флаг над более чем 80% кораблей, пойдя таким образом на уступки.

В итоге России достались 400 кораблей и более 160 единиц авиационной техники. Черноморский флот России базировался в Севастополе, Феодосии и Николаеве. При этом авиация России была расположена на нескольких аэропортах Крыма.

Украине отошли 30 боевых кораблей, одна подводная лодка, 28 судов обеспечения, всего — 67 единиц. Киев также получил 90 боевых самолетов. Вместе с тем количество российских военнослужащих на территории страны не могло превышать 25 тыс. человек, так как Украина ограничила численность иностранных военных и вооружений.

Помимо техники, Украине была выплачена компенсация со стороны России в размере $526,5 млн. Также Москва начала платить по $98 млн в год за аренду военной инфраструктуры Крыма. Договор был заключен на 20 лет, но в 2010 году был продлен до 2042 года.

Однако украинский госпереворот 2014 года вновь поставил крымский вопрос на повестку дня. Возвращение Крыма в состав России избавило ее от арендных выплат. Кроме того, часть флота отошла России.

«К началу «Крымской весны» в составе ВМСУ числилось: 22 боевых корабля и катера, 8 противолодочных вертолетов, 3 самолета, 41 танк, 160 боевых бронированных машин и 47 артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм. В ходе крымских событий все корабли ВМСУ, базировавшиеся в Севастополе подняли Андреевские флаги», — пишет anna.news.info.

Единственным важным военным кораблем ВМС Украины является противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный».

В настоящее время, по данным портала, военно-морские силы Украины насчитывают 11 тыс. военных, две бригады надводных кораблей, два дивизиона кораблей охраны и обеспечения и дивизион поисково-спасательных судов.

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