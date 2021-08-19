«Меркель едет в Россию с чистой совестью»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель начинает свой прощальный тур по Восточной Европе. 20 августа она прибывает в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, а через два дня направится в Киев на рандеву с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Эксперты рассказали «Газете.Ru», каким будет прощание канцлера с лидерами двух стран.

Прощание без шероховатостей

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что у приезда Меркель в Россию две задачи — лично попрощаться с Путиным и обсудить преемственность российско-германских отношений в области энергетики. «Видимо, они больше не увидятся в своем нынешнем качестве. Это вопрос вежливости и отношений между двумя руководителями», — сказал Бордачев.

При этом, по его словам, угроза коронавирусной инфекции не будет препятствием для встречи. «Германско-российские отношения и разговор о преемственности важнее, чем коронавирус», — пояснил Бордачев.

Важным вопросом на встрече с Путиным, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, будет двустороннее сотрудничество.

«Когда Германия и Россия сотрудничают, то обе страны богатеют, развиваются. Нужно сохранить это сотрудничество и по-возможности его нарастить. Особенно, если этому мешает ряд факторов, в том числе украинский», — пояснил эксперт.

В Кремле отмечают, что переговоры Путина и Меркель затронут перспективы развития двусторонних отношений России и Германии в различных областях. В каких именно — не уточняется, однако Тимофей Бордачев исключил обсуждение острых вопросов, вроде статуса Крыма и ситуации с Алексеем Навальным.

«Всякие политические шероховатости вроде Навального по сравнению с «Северным потоком» не имеют никакого исторического значения, и для отношений между Россией и Германией так же. Есть наследие Меркель для российско-германских отношений, а политические неувязки довольно скоро уйдут в историю», — считает Бордачев.

«Никаких больных вопросов этот визит не решит и не должен. Все больные вопросы Меркель оставляет в наследство следующему канцлеру. Если это будет ее выдвиженец, то хорошо, поскольку это наиболее понимающая Россию фигура в немецкой политике. Если нет, так нет — это выбор немецкого народа», — отметил Бордачев.

Газовый вопрос

После визита в Москву Ангела Меркель отправится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев, где к ее визиту относятся весьма настороженно.

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин на прошлой неделе заявил, что Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы, угрожая тем, что следующая немецкая администрация будет не так лояльна к Украине. В частности, по словам Климкина, Меркель может увязать функционирование газопровода «Северный поток — 2» с ситуацией в Донбассе. Особенно бывшего главу украинского МИДа смутило то, что на Украину Меркель приедет после встречи с Путиным.

Богдан Безпалько полагает, что главной задачей Меркель на встрече с Путиным будет урегулирование вопрос с работой «Северного потока», а затем «продажа» Зеленскому сохранения транзита через территорию Украины: работа «Северного потока» вряд ли станет предметом торга, поскольку «это уже вопрос решенный». Однако Меркель может гарантировать сохранение транзита газа через Украину.

«То, что она будет обещать транзит, это очевидно, как и то, что он сохранится», — подчеркнул Безпалько.

По его словам, при наращивании поставок газа в Европу Россия будет вынуждена в любом случае транспортировать через Украину 10-15 млрд кубометров топлива, поскольку мощностей других газопроводов, в том числе «Северного потока — 2» будет недостаточно.

«Так что здесь Меркель может успокаивать Зеленского, что транзит точно сохранится, что Россия не будет отказываться от транзита, что мы будем рассматривать возможность экономического сотрудничества, может быть, восстановление или ремонт украинской газотранспортной сети, каких-то ее участков. Все это будет, скорее всего, на уровне обещаний», — полагает эксперт.

В любом случае, в Москве обсуждение этой темы скорее всего пройдёт в дружелюбных тонах, уверен Тимофей Бордачев. «Меркель выполнила свои обязательства в области экономики. Германия была заинтересована в завершении «Северного потока — 2», и Германия решила этот вопрос с США, которые были основными противниками этого вопроса. И таким образом Меркель едет в Россию с чистой совестью», — подчеркнул он.

Украинский вопрос

Богдан Безпалько считает, что поскольку стабилизация обстановки на Украине — важная задача для Европы и Германии, Меркель будет добиваться ее достижения на переговорах.

«Для Германии был бы желателен постепенный переход Украины под ее контроль в абсолютно мирной обстановке с сохранением экономических связей, даже их наращиванием, и превращением Украины в резервуар дешевой силы, дешевого сырья, в рынок сбыта своих товаров — примерно, как в Прибалтике, там же нет никакой войны. А война Германии совершенно не выгодна», — подчеркнул эксперт.

«Германии было бы очень выгодно и удобно, если бы сейчас Украина в лице Зеленского или кого-то другого начала реальное выполнение минских соглашений — прекратила огонь, начала менять законодательство, — чтобы между Европой и Россией не было этого очага конфликта», — добавил Беспалько.

«Это и есть задача Меркель. Вот эта черная дыра с экономической точки зрения, бесконечная война, разгул национализма, преступности, дикая коррупция - все это, конечно, помеха», - пояснил эксперт.

При этом он исключил, что Меркель сможет найти способ решения российско-украинского конфликта.

«Конечно же, найти решение конфликта между Россией и Украиной у Меркель не получится, да я и не думаю, что она ставит перед собой такую цель, — считает эксперт. — Скорее всего, вся риторика Меркель будет сводиться к тому что Украина должна выполнять международное законодательство, следовать законам, соглашениям, что главное — это сотрудничество, европейская интеграция, что к ней нужно двигаться, и что при выполнении разного рода правил и условий Украина успешно интегрируется с Европой».

Аналогичной точки зрения придерживается и Тимофей Бордачев. При этом он полагает, что российско-украинские отношения вовсе останутся за скобками встречи Меркель с Путиным.

«Германия ничего здесь не может сделать. Украинский вопрос — это российско-американские отношения, это не отношения между Россией и Европой. И Германия, как главная страна Европы, здесь абсолютно ничего не может сделать», — сказал Бордачев.