Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Верховную раду.

Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим вскоре после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ уточнялось, что, согласно украинскому законодательству граждане страны, живущие в Крыму, являются нерезидентами.

Депутат Рады Рустем Умеров подчеркивал, что это приводило к тому, что в ряде случаев, например, когда продается недвижимость, человеку требовалось платить повышенный налог, как иностранцу.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе действует свободная экономическая зона, которая была установлена указом президента России Владимира Путина.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее МИД России ответил на протест Украины по поводу Крыма.