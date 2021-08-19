В Госдуме оценили намерения Зеленского выпить шампанского после «возвращения» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выпить шампанского в Крыму только как частное лицо. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий призвал главу Украины оставить мечты о возвращении полуострова под контроль Киева.

«А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое», — добавил депутат.

По словам Бальбека, это «не самая остроумная цитата украинского президента» и с таким настроем Зеленский «не дождется своих крымских предпочтений».

Ранее Зеленский заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Украины он намерен отправиться на мыс Фиолент и в поселок Кастрополь, а также выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».

Также в этот день украинский президент заявил, что в ходе возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным можно будет поднять вопрос об освобождении украинских заключенных в России.