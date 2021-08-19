Зеленский сравнил газопровод «Северный поток — 2» с кино

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью интернет-изданию «НВ» сравнил ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» с плохим фильмом и заявил, что заранее знает финал.

«Мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится. А оно не заканчивается по-другому, потому что это кино, его уже сняли. Они понимают, как они снимали, какая там драматургия и к чему они ведут. То есть абсолютно понятная история», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, с началом эксплуатации газопровода Киев столкнется с ущербом, который будет равен «минимум двум миллиардам в год».

Зеленский заключил, что Украина не согласна с позицией США и Германии в вопросе российского газопровода, предупредив, что «Северный поток — 2» станет одним из принципиальных вопросов в сфере безопасности во время личной встречи с президентом США Джо Байденом.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.