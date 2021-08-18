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Политика

Десять раненых, двое убитых. Талибам* не понравился флаг в Джелалабаде

Талибы* убили двух человек на митинге в поддержку афганского флага в Нангархаре

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В Джелалабаде — столице восточной афганской провинции Нангархар — местные жители вышли на акцию в поддержку национального флага. Они сняли знамя «Талибана*» с одного из зданий и водрузили туда афганский флаг. После этого боевики открыли огонь. СМИ сообщили о как минимум десяти раненых и двух убитых. Среди пострадавших есть журналисты. Ранее талибы обещали уважать взгляды и мнения всех афганцев.

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» открыли огонь по вышедшим на митинг в поддержку афганского флага и прежнего правительства людям в Джелалабаде. Об этом сообщает афганское новостное агентство «Паджхвок».

На кадрах с места событий, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что сначала несколько десятков человек шли по улицам города с флагом Афганистана, выкрикивая лозунги. Позже по ним открыли огонь: слышны выстрелы, люди на улицах разбегаются. По данным агентства, есть погибшие и раненые, среди них — журналисты. По предварительной информации талибы избили нескольких сотрудников СМИ.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в афганской службе безопасности сообщил, что в результате стрельбы по демонстрации в Джелалабаде погибли два человека, еще 10 получили ранения. РИА «Новости» со ссылкой на источник информирует, что ранены были 12 человек.

Пользователи социальных сетей сообщают, что митингующие, вышедшие на демонстрацию в столице провинции Нангархар, требовали позволить им вернуть национальный флаг в свои организации и учреждения. Флаг радикального движения, установившего власть в Афганистане, они не признают. Кроме того, аналогичные выступления в поддержку флага прошли в провинции Хост, однако, по предварительной информации, они завершились без происшествий.

Нангархар и Хост — провинции на востоке и юго-востоке Афганистана, расположенные на границе с Пакистаном. Талибы после взятия под контроль столицы республики заявляли, что будут уважительно относится ко всем местным жителям, независимо от их политических взглядов. В то же время они настаивают на безоговорочном соблюдении религиозных принципов и законов шариата, а также полной передаче власти.

17 августа в Кабуле прошла акция с участием афганских женщин, требовавших включить их в состав нового правительства. Участницы немногочисленного митинга вышли на улицу с листовками, одетые в хиджабы. На кадрах с манифестации видно, что талибы находятся рядом с женщинами, но не предпринимают попыток им препятствовать.

Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид обещал, что пришедшие к власти радикалы будут уважать права женщин, пустят их в правительство, разрешат получать образование в школах и университетах.

«У нас есть потребность в женщинах-врачах, женщинах-учителях и других профессиях, им будут даны права в соответствии с исламом», — говорил Муджахид.

Несмотря на эти заявления, по сообщениям из Кабула, учебные заведения для женщин остаются закрытыми. При этом талибы просят жителей города вернуться к работе, в том числе, в школах.

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