Боррель назвал победу талибов* важнейшим геополитическим событием с присоединения Крыма к РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что произошедшее в Афганистане стало самым важным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России.

«То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, мы должны посмотреть на этот факт прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными. То, что мы видим, — это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией», — сказал он в эфире радиостанции RNE.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.