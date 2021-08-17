Афганские женщины вышли на демонстрацию в Кабуле с требованием включить их в состав нового правительства, сообщает информационное агентство Khaama Press.

Сообщается, что акция проходит в 10-м полицейском округе. Женщины, вышедшие на демонстрацию, требуют включить их в состав нового правительства, однако при этом участники акции не адресуют свои требования «Талибану (организация запрещена в России)» напрямую.

Несмотря на заявления представителей движения, учебные заведения как для женщин, так и для мужчин все еще закрыты.

Сообщается также, что талибы все еще продолжают процесс захвата Кабула, так как город слишком большой — по разным оценкам, население столицы Афганистана составляет более 4 млн человек, и продолжает увеличиваться в связи с наплывом беженцев из других регионов страны.

Ранее талибы пригласили женщин в будущее правительство и разрешили женщинам вести телевизионные программы.