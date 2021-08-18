Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране

Китай планирует восстановить дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Говорить о том, будет ли Китай устанавливать новые дипломатические отношения с Афганистаном, можно будет только после того, как в там сформируется толерантное и открытое правительство, в достаточной мере представляющее интересы своей страны», — заявил Лицзянь.

Кроме того в китайском МИД подтвердили готовность оказывать всю возможную помощь Афганистану даже после его захвата боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)».

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития», — заявил Лицзянь.

Ранее представитель «Талибана» заявил о «хороших отношениях» с Россией и Китаем.