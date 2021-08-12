Защита от мошенников. Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

В октябре Госдума может принять законопроект, защищающий права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одной страховой компании в другую. Как пишут «Известия», соответствующие нормы предлагается ввести с 1 июля 2022 года. Документ уже поддержали в профильном комитете и всех фракциях. Дополнительных затрат из бюджета не потребуется, отметили в правительстве России.

Клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) защитят от мошенничеств с переводом их накоплений в другие страховые компании. Соответствующий законопроект, который уже поддержали в профильном комитете и всех фракциях Госдумы, может быть принять этой осенью. Об этом в четверг, 12 августа, пишет газета «Известия».

Ожидается, что документ рассмотрят в октябре – уже после сентябрьских выборов депутатов нижней палаты парламента. Подготовленные правительством поправки обязывают негосударственные пенсионные фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда. Новые нормы в случае их одобрения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, однако в отдельных случаях происходят отказы, отмечает издание.

В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании предлагается обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

В кабмине указали, что принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных затрат из бюджета.

«Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет. Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли», — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инфляция опережает рост пенсий

Из-за высокой инфляции в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении, следует из опубликованных ранее данных Росстата. Так, в феврале произошло уменьшение на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне уже на 0,8%.

В ведомстве отметили, что в январе реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост на 0,4%. В 2020 году также был замечен их рост в реальном выражении, но уже была ярко выраженная динамика снижения темпов.

В июне 2021 года средний размер пенсии в России в номинальном выражении составил 15 822 рубля и за год вырос на 5,6%.

Ранее вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров поручили проработать профильным ведомствам.

По данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих пенсионеров и 10% неработающих). Среди граждан в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый (19%). Кроме того, 12% представителей старшего поколения регулярно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, а 8% участвуют в работе профсоюзных организаций, политических партий, общественных комитетов и т.п.

Расходы растут

Средний чек в России (стоимость одной покупки в магазине) на минувшей неделе вырос на 12% в годовом выражении и достиг одного из самых высоких значений в 2021 году - 642 рубля, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

«Если сравнить текущее значение со среднегодовым показателем, то на прошлой неделе чек показал рост на 4,9% (30 рублей)», — отмечается в релизе.

На этом фоне недельные расходы россиян выросли на 16% за год, составив 5097 рублей. Это на 3,4% (167 рублей) больше показателя предыдущей недели и на 6,2% (299 рублей) выше среднегодовой отметки.