Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Названа предварительная причина падения Ми-8 в озеро на Камчатке 09:42
Черданцев — о Черчесове в «Спартаке»: по гороскопу он... 09:41
Киркорову опять запретили въезд на Украину 09:40
Назван крупнейший импортер оборонной продукции России 09:31
Месси рассказал, как узнал об уходе из «Барселоны» 09:23
Проценко: в России снизилась заболеваемость COVID-19 09:20
Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения лесных пожаров 09:15
Российский теннисист Хачанов наказан за нецензурную лексику 09:13
Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали 09:05
Проценко развеял мифы о вакцинации 09:00
Бизнес

Защита от мошенников. Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

НПФ обяжут восстанавливать суммы, удержанные с пенсионных счетов с нарушением закона

close
100%
Сергей Фадеичев/ТАСС
В октябре Госдума может принять законопроект, защищающий права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одной страховой компании в другую. Как пишут «Известия», соответствующие нормы предлагается ввести с 1 июля 2022 года. Документ уже поддержали в профильном комитете и всех фракциях. Дополнительных затрат из бюджета не потребуется, отметили в правительстве России.

Клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) защитят от мошенничеств с переводом их накоплений в другие страховые компании. Соответствующий законопроект, который уже поддержали в профильном комитете и всех фракциях Госдумы, может быть принять этой осенью. Об этом в четверг, 12 августа, пишет газета «Известия».

Ожидается, что документ рассмотрят в октябре – уже после сентябрьских выборов депутатов нижней палаты парламента. Подготовленные правительством поправки обязывают негосударственные пенсионные фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда. Новые нормы в случае их одобрения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, однако в отдельных случаях происходят отказы, отмечает издание.

В случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании предлагается обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

В кабмине указали, что принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных затрат из бюджета.

«Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет. Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли», — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инфляция опережает рост пенсий

Из-за высокой инфляции в первой половине 2021 года снизились пенсии в реальном выражении, следует из опубликованных ранее данных Росстата. Так, в феврале произошло уменьшение на 0,1% в годовом сравнении, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%, а в июне уже на 0,8%.

В ведомстве отметили, что в январе реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост на 0,4%. В 2020 году также был замечен их рост в реальном выражении, но уже была ярко выраженная динамика снижения темпов.

В июне 2021 года средний размер пенсии в России в номинальном выражении составил 15 822 рубля и за год вырос на 5,6%.

Ранее вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров поручили проработать профильным ведомствам.

По данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих пенсионеров и 10% неработающих). Среди граждан в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый (19%). Кроме того, 12% представителей старшего поколения регулярно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью, а 8% участвуют в работе профсоюзных организаций, политических партий, общественных комитетов и т.п.

Расходы растут

Средний чек в России (стоимость одной покупки в магазине) на минувшей неделе вырос на 12% в годовом выражении и достиг одного из самых высоких значений в 2021 году - 642 рубля, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

«Если сравнить текущее значение со среднегодовым показателем, то на прошлой неделе чек показал рост на 4,9% (30 рублей)», — отмечается в релизе.

На этом фоне недельные расходы россиян выросли на 16% за год, составив 5097 рублей. Это на 3,4% (167 рублей) больше показателя предыдущей недели и на 6,2% (299 рублей) выше среднегодовой отметки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Стали известны подробности крушения вертолета с туристами на Камчатке
«Он боится улицы»: почему Зеленский взялся за радикальных националистов
В «Нацкорпусе» готовятся к акции у Офиса президента
«Вытесняется естественным путем»: что происходит с русским языком в Казахстане
В Казахстане назвали неуместными провокации на языковой теме
Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали
Двое спасенных после крушения Ми-8 на Камчатке доставлены в реанимацию
Россия не вошла в топ-10 по выплатам для призеров Игр в Токио
Опрос: свыше 80% россиян готовы к переезду в другой город ради высокой зарплаты
Новости и материалы
Названа предварительная причина падения Ми-8 в озеро на Камчатке
Черданцев — о Черчесове в «Спартаке»: по гороскопу он – Дева, так что есть серьезные сомнения
Киркорову опять запретили въезд на Украину
Назван крупнейший импортер оборонной продукции России
Месси рассказал, как узнал об уходе из «Барселоны»
Проценко: в России снизилась заболеваемость COVID-19
Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения лесных пожаров
Российский теннисист Хачанов наказан за нецензурную лексику
Проценко развеял мифы о вакцинации
Ночью в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков
Экс-тренер «Барселоны»: в «Барсе» я испытал шок, ни разу за 40 лет не сталкивался с таким
В Общественной палате предложили перед 1 сентября заморозить цены на «школьные» цветы
Стало известно, сколько подписчиков прибавилось в Instagram «ПСЖ» после прихода Месси
Опубликовано видео с места крушения вертолета на Камчатке
Тренер «Челси» установил уникальное достижение
Гаврилов о футболистах «Спартака»: с такими посредственностями никто ничего не добьется
Источник: талибы* захватили большинство районов города Таринкот на юге Афганистана
УЕФА: гол «Бенфики» в матче со «Спартаком» засчитан ошибочно
Все новости
«Блокады Приднестровья не будет»: о чем Козак договорился с Санду
Президент Молдавии Майя Санду позитивно оценила встречу с Дмитрием Козаком
«Байден бросил нам вызов»: как сенаторы борются за остановку «Северного потока — 2»
Республиканцы блокируют работу Сената США из-за «Северного потока — 2»
«Побуждал к противоправным действиям»: Навальному грозит новый срок
Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан
«Издательства несут большие убытки»: от Telegram требуют удалить копии книг Кинга и Глуховского
Книгоиздатели теряют в год около 2 млрд рублей из-за пиратства интернете
От Green Grey до «Бумбокс»: почему украинские артисты отказались петь на Дне независимости
«Друга Рика» не выступят на Дне независимости Украины из-за концерта в другом городе
«Главный герой»: экзистенциальная комедия, где NPC из онлайн-игры осознает себя человеком
Рецензия на фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, Джоди Комер и Тайкой Вайтити
Куда делись клипсы бабушки Артемия Лебедева
Кто носит клипсы в 2021 году
Успеть до осени: насколько подорожает аренда жилья
Съемные квартиры прибавят в стоимости 7-10%
Тысячу велокурьеров поймали на нарушениях ПДД
Гаишники устроили облаву на доставщиков еды на велосипедах и скутерах
«Негативные последствия»: чем опасен разлив нефти под Новороссийском
Надвигающийся шторм в Новороссийске расширит площадь нефтяного пятна
«Получал небольшие деньги»: Протасевич рассказал о тяжелой работе в NEXTA
Протасевич признал себя соучастником попытки госпереворота в Белоруссии
Серийная ошибка. США обескуражены неудачей при испытаниях гиперзвукового оружия
Пентагон хочет запустить в серийное производство ракету AGM-183A, которая провалила испытания
Bonjour, Leo: как Месси встретили в Париже
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях