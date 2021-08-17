Талибы* заявили о приостановке всех вылетов из Кабула

Боевики организации «Талибан (организация запрещена в России)» объявили о временной приостановке всех вылетов из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает телеканал Sky News Arabiya.

Талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

Ранее в шасси американского транспортника нашли тело афганца, пытавшегося сбежать из страны.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.