Боевики у здания Министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, 16 августа 2021 года

Боевики «Талибана» * , захватившего власть в Афганистан, уже начали устанавливать свои порядки. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну. «Газета.Ru» поговорила с афганцами об их отношении к новой власти.

По словам жителя Кабула Рамина, большинство населения боится талибов (организация запрещена в России) и не знает, что произойдет в ближайшие дни.

«Среди талибов есть и пакистанцы. Мы находимся в страшном положении неизвестности. Непонятно, что талибы будут делать с простыми жителями Афганистана», — сказал он «Газете.Ru».

Житель Кабула Омид считает, что ситуация в столице «очень плохая».

««Талибан» везде с военной техникой, мы боимся. Ничего не понятно, законы шариата — дикие. Представьте, военная техника попала в руки террористов! Я не знаю, как покинуть свою страну. Но я хочу это сделать. Я уже был в аэропорту, и так и не увидел шанса уехать отсюда. Шансы есть только у американских солдат», — сетует он.

Другой афганец, Бехзад, называет себя сторонником новой власти и совершенно не против жизни по законам шариата.

«После того как талибы пришли в Афганистан, они начали наказывать воров и делать много хороших дел. И многим людям они нравятся. Я люблю ислам и его законы. И я горжусь тем, что я мусульманин», — сказал он.

Али 17 лет, он хазареец (ираноязычный шиит), и живет в городе Герат на северо-западе страны. По его словам, ситуация там спокойная, талибы «обеспечили безопасность» и даже дали некие гарантии инвесторам.

«Воры и другие преступники боятся их, потому что они сурово наказывают тех, кто преступил закон. Кроме того, талибы разоружают общество», — сказал Али, по всей видимости, имея в виду принудительное изъятие оружия у населения.

Далее молодой человек признал, что никто из афганцев не понимает, что будет в будущем.

«Некоторые люди в отчаянии и страхе, потому что думают, что талибы не сдержат обещаний и начнут дискриминационную политику после прихода к власти.

Некоторые же полны надежд и говорят, что талибы сдержат слово. Некоторые просто сбиты с толку. Лично я надеюсь и верю в лучшее, но шансы — 50 на 50. Мы между страхом и надеждой.

Есть как обнадеживающие, так и пугающие новости. Я не хочу сейчас уезжать из Афганистана, потому что хочу сначала получить образование», — говорит Али.

По его словам, большинство пуштунов приветствовали талибов, потому что считают, что их «100% не будут убивать и подвергать дискриминации». При этом он считает, что законы шариата «справедливы к разным религиозным течениям, если их умышленно не искажают».

«Да, конечно, приверженцы «Талибана» иногда прибегают к насилию. Если их лидеры не будут сдерживать насилие, то обращение с женщинами будет жестким. Но меня больше беспокоит отношение к шиитами. Потому что в прошлом талибы плохо относились к хазарейцам и шиитам. Моя семья хотела уехать из Афганистана, но так этого и не сделала. Сейчас лучший способ мигрировать — в Иран через провинцию Нимроз. Мы все еще думаем над этой возможностью, за что очень благодарны Ирану.

Но те, кто сейчас покидает Афганистан, сильно рискуют как жизнью, так и имуществом. Было бы проще, если бы талибы просто сдержали свое слово. Пока что талибы пообещали шиитам соблюдение прав и защиту от нападения со стороны ИГ (организация запрещена в России), «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в России. — «Газета.Ru») и других фанатиков», — говорит молодой человек.

При этом Али считает, что у ушедших властей Афганистана была неплохая система с хорошими законами, но была и проблема — коррумпированные госслужащие.

«Город был полон воров, убийц и хулиганов, жалобы обычных людей игнорировались. Люди считают служащих того правительства предателями. Такого мнения весь народ», — говорит он.

При этом Али говорит, что тепло относится к России, и даже хотел получить российское высшее образование. По его мнению, Россия, в отличие от США, держит свое слово и не злоупотребляет доверием союзников.

Ключевые события в Афганистане за день

В понедельник 16 июля МИД России установил рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане. Кроме того, талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России. По мнению российских дипломатов, нет ни одного факта, подтверждающего, что талибы угрожают союзникам Москвы в Центральной Азии. При этом речи о признании новых властей со стороны РФ пока не идет.

В это же время афганский постпред при ООН Гулам Исакзай на заседании Совбеза рассказал, что талибы начали искать людей по домам с целью расправы.

«Мы вновь стали свидетелями того, как «Талибан» нарушил свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных и целенаправленных убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах.

Главным местом привлечения внимания мировых СМИ 16 августа в Афганистане стал кабульский аэропорт, откуда пытаются покинуть страну тысячи людей, не желающие жить при режиме талибов. Хаос и давка привели как минимум к семи жертвам, а еще сотни получили ранения. Другой причиной ранений некоторые называют предупредительный огонь со стороны американцев в целях отогнать людей от взлетной полосы.

Известно, что талибы также ищут подозреваемых в совершении ограблений в аэропорту Кабула, уже задержано более 60 человек.

Резонанс получили ролики, где толпа людей бежит с по взлетно-посадочной полосе рядом с самолетом ВВС США. При этом некоторые сумели вскарабкаться на шасси и корпус самолета. До этого агентство Asvaka опубликовало видеозапись, на которой видно, как с другого американского самолета выпали два человека.

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность, что ее страна может принять до 10 тысяч беженцев из Афганистана. Речь идет о 2,5 тыс. жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными, адвокатах и правозащитников, которым грозят преследования со стороны «Талибана». До этого о своей готовности принять афганцев заявили Албания и Косово.

Между тем стало известно, что бежавший из Афганистана его президент Ашраф Гани прибыл в Оман. Спецпредставитель президента России Замир Кабулов раскритиковал его, заявив, что этот политик «сомнительно избрался, плохо правил и позорно закончил». По мнению российского дипломата, «Гани заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности».

Более того, в посольстве России в Кабуле раскрыли детали побега Гани.

«Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле», — рассказал ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Талибы в лице замглавы политического офиса в Дохе Абдул-Салама Ханафи призвали всех госслужащих вернуться на работу, включая женщин. Последним необходим хиджаб, даже если речь идет об иностранцах. Ярким примером здесь можно считать корреспондента CNN Клариссу Уорд, которой пришлось пойти на изменение имиджа. Афганские же телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о «Талибане».