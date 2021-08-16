«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что граничащие с территорией Афганистана страны сейчас находятся в опасности. По его словам, «узбеки, таджики, киргизы, туркмены — все должны быть начеку». Боевики радикального движения «Талибан» * 15 августа без боя вошли в Кабул и сообщили позднее, что установили контроль над всеми районами города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал последние события в Афганистане, назвав их очередной американской аферой.

«Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше 2 млн было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там. Бедных людей мучают. Американский проект — бен Ладен, американский проект и талибы (запрещенное в РФ движение) тоже», — заявил Кадыров.

Он отметил, что союзникам России, граничащим с Афганистаном, необходимо укреплять границы и «готовиться к худшему».

«Союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Для нас это не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас», — указал глава Чеченской республики.

По словам Кадырова, лидер запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усама бен Ладен «был придуман против Советского Союза». «Так что наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены — все должны быть начеку», — сказал он.

О событиях в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и сообщили позднее, что установили контроль над всеми районами столицы Афганистана.

Талибы заявили о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Представители движения также уже заявили, что женщины смогут работать, получать образование и выходить из дома без сопровождения мужчин при условии, что будут носить хиджаб.

По данным агентства Reuters, талибы стали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле. Представители боевиков заявили, что у людей «теперь нет оснований опасаться за свою безопасность».

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Пресс-секретарь посольства РФ Никита Ищенко рассказал агентству «РИА Новости», что при бегстве из Кабула глава государства «захватил большую сумму денег». По его словам, «банкнот было так много, что часть из них не влезла в вертолет, и их пришлось оставить на взлетной полосе».

Все регулярные авиарейсы из Кабула отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан из Афганистана. В связи с этим в аэропорту начались паника и хаос. Есть данные о том, что несколько человек погибли, пытаясь зацепиться за шасси улетающих самолетов.

О продвижении талибов

Наступление талибов началось в мае. 6 августа они взяли первую столицу провинции, после чего каждый день под их контроль переходило все больше районов и провинциальных столиц.

Одна из стратегических ошибок, допущенных афганской армией, — отступление и сдача маленьких уездов и городов, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

«Возможно, в правительстве думали о переброске сил, берегли их, но случился в итоге эффект домино», — сказал он РБК. Кроме того у афганской армии не было большого военного преимущества перед талибами. «Да, на афганскую армию было потрачено много денег. Но вы посмотрите просто по вооружению. То, что называлось танками, — это не танки. И в условиях партизанской борьбы они не давали сильного преимущества. Нужна была авиация, хорошо подготовленный спецназ, чего не было», — отметил эксперт.