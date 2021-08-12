«Чтобы такое не повторилось». Шойгу считает, что России нельзя снова переживать 90-е

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что тяжелая экономическая и политическая ситуация 1990-х годов не должны повториться. Стране необходимо динамичное развитие, указал он, отвечая на вопрос о мотивах решения возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Глава Минобороны напомнил о своей партийной работе в конце 90-х и отметил, что сейчас «ответственность кратно возросла».

Тяжелая политическая и экономическая ситуация 1990-х годов, через которые прошла Россия, не должны повториться. Стране требуется динамичное и поступательное развитие, заявил в четверг, 12 августа, министр обороны Сергей Шойгу.

На встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск, главу Минобороны РФ спросили о мотивах решения возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал Шойгу.

Он напомнил, как в конце 90-х занимался аналогичной партийной работой, когда «Россия находилась в тяжелейшей ситуации: экономика стагнировала, доверие к власти падало». По его словам, та избирательная кампания (Шойгу был лидером движения «Единство» в 1999 году, этот блок получил 23,32% голосов и занял второе место – «Газета.Ru») была тяжелой. Шойгу добавил, что ему пришлось побывать в 59 субъектах страны за 60 дней.

С тех пор страна поменялась кардинально, подчеркнул министр обороны. Он выразил благодарность за то, что ему доверили возглавить партийный список на нынешнем этапе государственного строительства. Шойгу отметил, что по сравнению с 90-ми годами «ответственность кратно возросла». «Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», — констатировал глава Минобороны.

Бороться за мандаты будут 14 партий

12 августа ЦИК зарегистрировал список кандидатов «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, в него вошли 394 человека. Эта партия стала последней, федеральный список которой зарегистрирован.

Таким образом, в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут 14 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Жеребьевка по определению порядковых мест партий в бюллетене пройдет 16 августа.

По итогам партийного съезда в общефедеральную часть списка «Единой России» по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Список разделен на 57 региональных групп. Выступая на съезде, Путин напомнил, что Шойгу является одним из основателей партии, «эффективно решающий сложнейшие вопросы по укреплению армии». Сам министр отметил, что представлять «Единую Россию» на выборах - это «серьезная и ответственная задача».

О рейтингах

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

По состоянию на 1 августа, уровень поддержки «Единой России» составил 27,8% - такие данные представил ВЦИОМ. По версии Фонда «Общественное мнение», рейтинг партии оценивается в 27%. В лидирующую группу также входят КПРФ (15,6%), ЛДПР (9,6%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (6,7%).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 25,2%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в июле 2021 года, занимают Сергей Шойгу (12,8%) и Сергей Лавров (11,3%).