«За мной не заржавеет»: Белоруссия готова признать Крым, но при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязался признать Крым частью России, но готов сделать это только с одним условием — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты». Он подчеркнул, что признанию Минском полуострова не помешает даже Будапештский меморандум.

Территориальная принадлежность Крыма с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России, остается предметом споров на мировой арене. Большинство стран мира не признает республику как часть Российской Федерации, что также стало причиной многолетних разногласий, включая санкции против РФ со стороны стран Запада.

В то же время в России признание Крыма называют вопросом времени, тогда как на Украине этим же вопросом времени считают «возвращение» полуострова себе. Белоруссия, будучи союзным государством с Россией, также не признает республику частью РФ, однако уже ведутся переговоры об открытии авиарейсов из Минска в Крым — препятствием для Белоруссии остается закрытое Киевом воздушное пространство, а также нежелание Польши пропускать через свое небо белорусские рейсы как часть реализации санкций против Минска.

Одновременно с этим, по словам официальных российских лиц, Москва не настаивает на признании Минском Крыма, подчеркивая, что Белоруссия является независимым государством и имеет право на самостоятельный выбор внешней политики. При этом, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая по случаю годовщины своего переизбрания перед журналистами, Минск готов признать Крым при одном условии.

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», — пообещал он.

Глава белорусского государства заметил, что, несмотря на Будапештский меморандум (Украина после событий 2014-го обвиняет Россию в нарушении положений декларации — РФ это отрицает и настаивает, что меморандум не обязывал часть Украины оставаться в ее составе против воли населения, указывая на то, что Крым отошел к России путем референдума), у него есть все основания признать Крым частью России.

«Мы подписали, почитайте ее [декларацию]. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым признаю, и все остальное», — подчеркнул Лукашенко.

Реакция в России

Лукашенко не дает конкретного ответа о статусе полуострова, несмотря на обещания признать его при соблюдении условий, считает бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, складывается такое ощущение, что Лукашенко по непонятной причине «беспокоят внутренние вопросы России».

«У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признает Белоруссию. А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», — заявила Поклонская радиостанции «Говорит Москва».