«Лукашенко ввел нас в зависимость от России». Главное из интервью Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в большом интервью Spiegel рассказала о том, что изменилось в стране за год после выборов главы государства. Она заявила о необходимости более жесткого санкционного давления на Минск и пожелала, чтобы Белоруссия боролась за свой суверенитет и избавилась от зависимости от России.

Про оппозицию, протест и безопасность белорусов

По словам Тихановской, сейчас протестные настроения в Белоруссии несколько стихли. Однако это связано не с изменением взглядов людей, а с их усталостью после года борьбы. Политик утверждает, что белорусы продолжают самоорганизовываться, объединяться и помогать друг другу. Одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову, над которой накануне начался суд в Минске, Тихановская назвала героем.

«Маша просто герой. Улыбаясь в зале суда, она проявляет огромное мужество. Она сгусток энергии. Многие были арестованы, но то, что делает Маша, на самом деле ни на что не похоже, она многих вдохновляет», — поделилась экс-кандидат в президенты.

Комментируя ситуацию с бегуньей Кристиной Тимановской, которую после возмущения действиями белорусских спортивных функционеров сняли с Олимпиады и пытались отправить в Минск, Тихановская заявила, что теперь никто из белорусов не может чувствовать себя в безопасности.

«Даже такие люди, как Кристина, которые не принадлежат к оппозиции, которые считают, что политика и спорт разделены, больше не в безопасности. Кристина просто высказывала свое мнение. А режим немедленно запустил свою репрессивную машину. Теперь она может поразить любого, даже тех, кто сдерживается или молчит», — добавила политик. В качестве примера она также привела недавнюю смерть главы Белорусского дома на Украине Виталия Шилова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева.

Про санкции и давление на Минск

Тихановская сообщила, что после эмиграции во время своих международных поездок пытается максимально привлечь внимание к проблемам Белоруссии. «Ситуация в Беларуси — это не только наша забота, это проблема всего демократического сообщества. Это очень неравная борьба, ведь для Лукашенко законы ничего не значат», — заявила она. Она считает, что сейчас президент прощупывает почву и проверяет, как «далеко он может зайти».

Введенные против Минска санкции и внесение белорусских чиновников в черные списки США и ЕС экс-кандидат в президенты считает недостаточными мерами.

«Внесения и исключения чиновников из санкционных списков, полумер недостаточно. Такие действия только продлевают жизнь несправедливому режиму, угнетающему людей. Этот режим должен быть подвергнут полному политическому остракизму, полностью изолирован экономически и финансово», — считает Тихановская.

По ее словам, в США и Великобритании понимают этого. Однако не все демократические страны реально представляют себе происходящее в Белоруссии.

Про зависимость от России

Тихановская настаивает: белорусам нужно отойти от мыслей, что в их стране ничего не решается без участия России.

«Лукашенко ввел нас в зависимость от России. Мы должны и будем это менять. Нас поддерживают 27 европейских стран, США и Канада», — заявила она.

Анонсируемые Лукашенко поправки в Конституцию, которые должны сделать политическое поле в Белоруссии и управление страной более демократическими, Тихановская считает нелегитимными. «Во-первых, Лукашенко не имеет на это права после прошлогодних выборов, он нелегитимен на своем посту. Во-вторых: он неоднократно уже менял Конституцию, и тем самым выигрывал время. Он делает это для того, чтобы создать впечатление, будто все становится немного более демократичным, но это не так», — сказала экс-кандидат.

Про мужа

Со своим мужем — оппозиционером и видеоблогером Сергеем Тихановским, обвиняемым в массовых беспорядках, разжигании вражды и нарушениях выборного законодательства — Светлана может общаться только через юристов. Обсуждать получается только какие-то повседневные дела, жизнь их совместных детей. По ее словам, Тихановский, больше года находящийся под арестом, много читает. О развитии уголовного дела против супруга Тихановская ничего не знает, поскольку его адвокаты подписали соглашение о неразглашении. «Говорят, у мужа все хорошо, он у меня очень сильный мужчина», — рассказала она.