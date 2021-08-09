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Политика

«Не надо гадать»: Лукашенко заявил о «скором» уходе с поста президента

Лукашенко заявил, что у оппозиции «нет перспектив» на выборах президента Белоруссии

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«Очень скоро» у Белоруссии будет новый президент, пообещал нынешний глава республики Александр Лукашенко, который занимает свой пост четверть века. По его словам, на данный момент он видит около 20 кандидатов на этот пост. При этом у оппозиции, по его словам, «нет перспектив» — «победят прагматичные, нормальные люди».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени у страны будет новый лидер. Глава республики отметил, что он уже «вросся» в страну, а она — в него настолько, что «не понимает, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом».

«Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», — подчеркнул он во время встречи с журналистами и представителями общественности.

Отвечая на вопрос о том, кто станет белорусским президентом после него, президент сказал: «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро».

Он также выразил мнение, что протесты, с которыми страна столкнулась год назад, показали, что есть около 15-20 кандидатов, достойных возглавить страну. «Они все на виду, кто может быть президентом. Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди», — сказал он, отметив, что все они «чем-то похожи» на него.

«Своей преданностью стране. Они надежны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует», — уверен он.

Политик считает, что выборы пройдут «на равных, но победят в Белоруссии прагматичные, нормальные люди», а у представителей оппозиции «нет перспектив».

В марте этого года президент Белоруссии называл возможных преемников. По его мнению, поста главы государства достойны, как минимум, два политика — экс-глава МВД республики Юрий Караев и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

«Вот это мои люди. Они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами, один генерал, другой губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. Я так начинаю присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну», — сказал он.

Незадолго до этого Лукашенко пообещал новые президентские выборы. В начале марта он заявил, что это станет возможным после принятия новой Конституции Белоруссии.

«Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все можете участвовать в этих выборах после Конституции — и в парламентских, и в президентских», — сказал он. Лукашенко заверил, что никакие дети президента не могут претендовать на должность главы государства по наследству.

В разговоре с журналистами 9 августа он подчеркнул, что этот процесс пройдет честно и демократично. «Нам скрывать нечего. Мы должны провести открыто, честно референдум по Конституции, которая будет выработана на уровне проекта на уровне президента, он вносит этот проект, и мы его опубликуем для всенародного ознакомления», — пообещал он.

При этом он допустил, что вариант Конституции, предложенный гражданам для ознакомления, может претерпеть изменения. «Исправим. Все сделаем демократично, как это должно быть на Западе, но [на самом деле] нет. Как они хотят. Все сделаем так — чтобы комар носа не подточил», — добавил Лукашенко, отметив, что ближе к делу власти определятся с приглашением международных наблюдателей.

Во время конференции ему предложили закрепить в обновленном документе приоритет национального законодательства над международным. В ответ на это белорусский президент сказал, что нужно «взвешивать, что страна от этого получит и что может потерять». «Опыт есть — Российская Федерация, — поэтому думаю, что вместе со старшим братом нам будет легче преодолеть и критику, и навалы разные, и так далее. Но я лично на данный момент, исходя из той информации, которая у меня есть и которой я обладаю, ближе к вашему предложению», — поделился он.

Лукашенко также рассказал, что уже завершился первый этап работы Конституционной комиссии. По его словам, члены комиссии рассматривали все предложения, которые им поступили во время обсуждения поправок.

«Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», — отметил Лукашенко.

В конце июля член конституционной комиссии Белоруссии, политолог Александр Шпаковский сообщил «Газете.Ru», что проект изменений основного закона республики направлен президенту. «Надо сказать, что большинство членов комиссии согласовали проект с замечаниями как редакторского, так и концептуального характера», — сказал он.

По мнению эксперта, это «далеко не окончательный вариант». «Серьезная ревизия документа будет проведена со стороны президента Александра Лукашенко. Кроме того, мы и дальше будем работать, шлифовать проект, будет и серьезное общественное обсуждение несколько месяцев», — подчеркнул он.

Но спустя неделю глава Белоруссии вернул его обратно. По мнению президента, члены комиссии плохо подготовили проект. «Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся», — сказал он 30 июля на встрече с представителями местных органов власти.

Ожидается, что референдум по обновленной Конституции пройдет в начале следующего года.

Ровно год назад в Белоруссии начались массовые протесты после очередного избрания президентом страны Александра Лукашенко. Сторонники оппозиции пытались оспорить результаты голосования. Протестные акции встретили активное сопротивление со стороны силовиков.

Ситуация в Белоруссии вызвала протест со стороны европейских властей. По просьбе бывшего кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской они ввели санкции против властей республики, а также призывали Лукашенко провести перевыборы. Например, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью еженедельнику Journal du Dimanche подчеркнул, что его избрание не признали большинство стран ЕС.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится на голой силе. Очевидно, что он должен уйти», — сказал Макрон.

В то же время в Кремле признали легитимность выборов.

Так или иначе Лукашенко не отказался от власти ни в 2020 году, ни весной 2021 года, как на то рассчитывала Тихановская. «Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет», — сказала она в феврале германской газете Bild am Sonntag.

По ее мнению, на скорую отставку Лукашенко должно повлиять «давление на режим внутри страны». «Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС», — добавила глава белорусской оппозиции.

Тогда же она отметила, что за полгода «изменилась вся страна»: «Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства».

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