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Политика

В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению

Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны

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Российские миротворцы возле границы Азербайджана, 2020 год

Российские миротворцы возле границы Азербайджана, 2020 год

Sergei Grits/AP
В Тавушский район на границе с Азербайджаном прибыли российские пограничники. В армянском Минобороны сообщили, что служащие строят там тыловую инфраструктуру и вспомогательные сооружения в рамках сотрудничества между Ереваном и Москвой. В конце июля Пашинян призывал разместить российские войска на фоне участившихся столкновений с азербайджанской армией.

Российские пограничные войска прибыли на территорию Армении в пограничный с Азербайджаном район. Об этом сообщили в армянском Минобороны в четверг.

Военнослужащие из России разместились в поселке Воскепар Тавушского района Армении. «Российские пограничники размещены в указанном районе, ведутся строительные работы объектов тыловой поддержки, а также вспомогательные сооружения для пограничников. Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — заявили в пресс-службе армянского военного ведомства. В Минобороны не уточнили число размещенных в Тавушском районе россиян.

Ранее армянское издание Hetq сообщало о присутствии российских пограничников в Воскепаре, где они уже построили погранзаставу. Глава Тавушского района Айк Галумян заявил, что военнослужащие осуществляют мониторинг границы с Азербайджаном, поскольку «имеют на это право». Ранее в армянских СМИ и социальных сетях неоднократно появлялись сообщения, что часть территорий Тавушского района могут быть переданы Азербайджану.

29 июля премьер-министр Никол Пашинян предложил разместить на армяно-азербайджанской границе опорные пункты российских погранвойск. По словам главы армянского кабмина, это позволит без риска военных столкновений провести демаркационные работы. Кроме того, Пашинян приглашал на границу с Азербайджаном наблюдателей из ОДКБ. Премьер обвинял Баку в провокациях, дискредитирующих Организацию Договора о коллективной безопасности.

В Государственной Думе в ответ на предложение Пашиняна подчеркнули, что присутствие российских пограничников в Армении может быть реализовано только в рамках трехстороннего сотрудничества — то есть по согласованию с азербайджанской стороной. По словам зампредседателя Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Москва в первую очередь заинтересована, чтобы в сопредельных странах не происходили никакие конфликты.

Эксперты скептически оценивали возможное размещение российских пограничников в Армении. По словам академика РАН Алексея Арбатова, для дислокации военнослужащих из России нужно создавать условия. Он отметил, что пограничников нельзя просто ввести и вывести, как миротворцев. «Прикрыть границу — это непросто. Должна быть достаточно серьезная группировка. Нужно им там построить жилье, оборудовать пограничную полосу», — объяснял Арбатов. Он оценивал необходимую для выполнения этих целей численность бойцов в несколько тысяч человек.

Справка
После полуторамесячной войны между Арменией и Азербайджаном осенью прошлого года и заключения трехстороннего мирного соглашения с участием Москвы на спорной территории Нагорного Карабаха разместились российские миротворцы. Туда были направлены более 4 тыс. человек и около 900 единиц техники.

В общей сложности в Армении размещается 11-тысячная российская группировка войск, в том числе пехота, пограничники, танковые и вертолетные подразделения.

Политолог Александр Храмчихин считал, что для обозначения присутствия России на армяно-азербайджанской границе достаточно нескольких десятков человек. Однако, по словам эксперта, отправлять пограничников имеет смысл только после того, как Ереван и Баку проведут полную демаркацию границы и признают ее легитимность.

31 мюля Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями об обстрелах своих позиций. Ереван сообщал, что азербайджанские войска обстреляли Ерасх и попытались укрепить свои позиции в этом районе, однако ответные действия армянской армии не позволили этого сделать. В Баку заявили, что армянские вооруженные силы совершили обстрелы на нахичеванском направлении. Обе стороны отметили отсутствие потерь в личном составе.

В российском МИДе выразили беспокойство по поводу участившихся инцидентов на армяно-азербайджанской границе. «К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряженность на границе пока не спадает. В этой связи мы призываем все стороны избегать действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки», — говорил представитель внешнеполитического ведомства Александр Бикантов.

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