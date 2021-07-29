Песков прокомментировал обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал начавшееся накануне обострение на границе Армении с Азербайджаном.

По его словам, российские представители приложили немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня. Он также подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Ереваном для обеспечения выполнения трехстороннего договора.

Также Песков оценил просьбу исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна о размещении опорных пунктов российских пограничников на границе с Азербайджаном.

«Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего», — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что надо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

20 июля Минобороны Азербайджана заявило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении азербайджано-армянской границы.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.