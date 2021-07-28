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Азербайджан согласился объявить о прекращении огня на границе с Арменией

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Denis Balibouse/Reuters

Азербайджан согласился на инициативу России объявить прекращение огня на границе с Арменией с 10.00 (09.00 по Мск). Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

«Тем не менее, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, дополнительно используя танки и 120-мм минометы», — заявили в азербайджанской минобороны.

Ранее 28 июля минобороны Армении заявило, что трое армянских военнослужащих погибли в результате боев на границе с Азербайджаном.

22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

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