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В ГД оценили призыв Пашиняна разместить погранпосты РФ на границе с Азербайджаном

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Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/AP

Предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников может быть реализовано исключительно в рамках трехсторонних соглашений, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все шаги должны быть согласованы с тремя сторонами, то есть Азербайджан, Армения и Россия — так будет правильнее», — заявил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной ситуации в регионе.

«Россия очень заинтересована в том, чтобы никакие конфликты не создавались на пределах ее границ, а тем более при участии наших братских республик и сопредельных дружественных стран: Армении и Азербайджана», — добавил Чепа.

Ранее Пашинян предложил разместить российских пограничников на «всей протяженности армяно-азербайджанской границы».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», — сказал он.

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