«Маргинализация русскости»: почему президент Украины выпроваживает жителей Донбасса

Владимир Зеленский посоветовал жителям Донбасса, любящим Россию, готовиться к переезду, потому что регион никогда не станет российской территорией. В украинской оппозиции это заявление назвали «абсолютно неприемлемым», обвинив президента Украины в нарушении всех своих предвыборных обещаний.

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса готовиться к переезду, если они «любят Россию».

«Это абсолютно неприемлемое для политика заявление. Он не выполнил свое обязательство по установлению мира в Донбассе и теперь предлагает людям оттуда уезжать. Это нарушение всех его предвыборных обещаний и полная ерунда», — заявил сопредседатель ОПЗЖ.

Зеленский сделал такое высказывание в интервью украинскому телеканалу «Дом», говоря при этом на русском языке. По мнению Бойко, используя русский, президент Украины попытался показать, что он толерантен к использованию этого языка.

«Однако он оставил все законодательство, которое было при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко. То есть уничтожение всех русскоязычных школ и все прочее осталось», — отметил сопредседатель ОПЗЖ.

«Ищите место в России»

Как отметил сам Зеленский, его призыв касается жителей неподконтрольных территорий Донбасса, которые считают этот регион «русской территорией». По его словам, выгонять никого не собираются, но люди должны определиться.

«Я считаю, что, если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, мы русские!», — это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.

С точки зрения президента Украины, сколько по времени эти территории будет оставаться неподконтрольными Киеву — неважно. По его мнению, эта ситуация схожа с Берлинской стеной, и в определенный момент «оккупация» также рухнет.

«В любом случае люди, история, воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди... Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины — это Россия, — нужно во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России — это правильно», — добавил Зеленский.

У Донбасса нет будущего без Украины, без нее цивилизации на этой территории не будет, уверен украинский лидер, пока Украина будет расти вверх, Донбасс в нынешнем виде никуда расти не будет.

«Счастья для этих людей не будет. Если ты чувствуешь, что ты — украинец, что Донбасс — украинский, если ты уважаешь этот флаг, украинскую мову, будь там, держись, все равно эта земля будет деоккупированна. Это — история. Тут нет «нормально-ненормально». Ты — кто? Сам для себя ответь», — заключил Зеленский.

«Камень раздора»

В России заявление со стороны президента Украины восприняли достаточно негативно. К примеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вместо того, чтобы объединять Украину, Зеленский кидает в людей камень раздора.

«Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны — русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», — написала Захарова в Telegram-канале.

В то же время дипломат отметила, что в своей речи президент Украины признал, что чувства жителей Донецка и Луганска — это не «пропаганда агрессора», а непосредственно личные ощущения людей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают заявления Зеленского, в особенности его призыв к переезду для тех жителей Донбасса, которые «любят Россию». Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко уверен, что президент обращался только к тем, кто получил российские паспорта на территории Донбасса.

«Речь идет о тех, кто получил российские паспорта, это сигнал для них, поскольку им надо определиться, кто они — граждане Украины или граждане России. Потому что соединить и то, и другое после реинтеграции Донбасса, как это предусматривают минские соглашения, не получится. То есть Зеленский говорил не об этническом самоопределении, а о гражданском. Да, ряд граждан Украины являются русскими или так себя идентифицируют. Многие из них воевали в Донбассе и защищали Украину на фронте, поэтому их самоопределение уже произошло в достаточно драматической, экзистенциальной ситуации. То есть им определяться не нужно», — пояснил эксперт.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что «заявление Зеленского — бред».

«Почти половина граждан Украины хорошо относится к России, получается, им теперь надо уехать? Я ссылаюсь на недавний опрос по поводу того, считают ли люди украинцев и русских одним народом — 40% сказали, что да.

Кроме того, в весеннем опросе Киевского международного института социологии более 40% респондентов сказали, что хорошо относятся к России. Поэтому заявление Зеленского — какой-то бред, мне кажется, это еще одно свидетельство его полной неадекватности. Он не в состоянии отдать себе отчет в том, что он говорит и как это выглядит», — отметил эксперт.

Есть ли дискриминация

Заявление Зеленского в отношении жителей Донбасса не является чем-то неожиданном, сказал Погребинский, с учетом общей политики Киева на разворот от Москвы, которая официально считается «страной-агрессором». Вместе с обвинениями в оккупации Донбасса и Крыма в адрес России Украина длительное время проводит политику против русского языка, культуры и отчасти даже общей религии.

Во время предвыборной кампании Зеленский не раз говорил, что пересмотрит закон о госязыке, принятый его предшественником Петром Порошенко. Однако с приходим политика к власти ситуация никак не поменялась, и курс на тотальную украинизацию и декоммунизацию был продолжен.

Более того, именно при Зеленскому началось закрытие русскоязычных школ, закрепился запрет на использование русского языка на государственном уровне, в сфере услуг и на телевидении вместе с кино. При этом президент Украины продолжает уверять, что никакой дискриминации русского языка в стране нет.

Как отметил Михаил Погребинский из киевского Центра политических исследований и конфликтологии, по сути, на протяжении 30 лет независимости Украины происходит попытка маргинализации русскости как таковой.

«Эта ситуация не нова, это медленно двигалось, чтобы прийти к сегодняшней точке. Маргинализация — дело рук украинских элит, которые самоутверждались по принципу «прочь от Москвы» и для этого им надо было маргинализировать все русское. В итоге дошли до прямых репрессий к русскому языку, культуре и так далее», — указал эксперт.

Что касается риска социального раскола по национальному признаку в такой ситуации, то пока его нет, уверен Погребинский, поскольку так называемая «русская Украина» существует имманентно внутри страны, но она подавлена и не является политическим фактором давления на власть.

«Есть партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая пытается выступать в качестве ее защитника, но она под репрессиями, и укреплять свои позиции ей очень сложно. Вероятно, серьезного политического сопротивления они (власти Украины) и не допустят, поскольку они полностью контролируют силовые структуры и информационное пространство, за исключением интернета. Тут возможен только какой-то прецедент, который вынудит Россию оказать давление на украинскую власть. Однако пока его не будет, ничего не произойдет», — резюмировал эксперт.