Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию

Уже 16 июля на Украине вступят в силу изменения в области языковой политики — фильмы, даже советская классика, должны будут дублироваться или озвучиваться на украинском. Однако пропрезидентская партия «Слуга народа» пытается смягчить законодательство. Зачем — разбиралась «Газета.Ru».

В конце этой недели единственным языком, на котором должны будут демонстрироваться фильмы на Украине, станет государственный, то есть украинский. Такие изменения вступают в силу по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет «Укринформ». Последний раз новшества вводились 16 января 2021 года — тогда на украинский как обязательный перешла сфера услуг.

Новая редакция закона предполагает, что все фильмы, включая советскую классику, иные киноленты и сериалы, должны будут демонстрироваться «с языковой частью звукового ряда, выполненного на государственном языке» — фактически они должны будут содержать дубляж или озвучку на украинском.

«Слуга народа» против

Такая версия закона не нравится даже представителям фракции «Слуги народа». Причем они противостоят ей еще с мая. В конце весны в парламенте зарегистрировали законопроект об отсрочке нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке в связи с «негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей».

Но сторонники украинизации выступили против него, и попытка провалилась.

Спустя две недели партия попыталась уже не отсрочить, а отменить тотальную украинизацию для отрасли. Депутаты предлагали, чтобы теле- и киноиндустрия регулировалась исключительно профильным законодательством.

Если бы поправку приняли, закон о тотальной украинизации не мог бы регулировать телевизионную сферу, то есть требования о переводе кинокартин были бы упразднены. Но и эта попытка провалилась, Рада ту поправку не поддержала.

Нынешние поправки, предлагаемые «Слугой народа», — уже третья попытка воспрепятствовать введению этой нормы со стороны «Слуги народа». 15 июля состоится второе чтение бюджетного законопроекта, в который внесли несколько «языковых» поправок. Если их поддержат и оперативно отправят на подпись президенту, то фактически нормы с 16 июля не заработают.

Что предлагает «Слуга народа»

Украинское издание «Страна.ua» привело список «языковых» поправок, которые продвигает партия президента Украины Владимира Зеленского. В частности, глава фракции Александр Корниенко предложил закрепить, что требования к созданию или комплектованию телерадиопрограмм и передач устанавливаются только законодательством о телевидении и радиовещании — фактически это повторяет вторую попытку партию оградить телевидение от новой версии закона.

Также предложено прописать, что квоту демонстрации национальных фильмов и запрет распространения фильмов, «содержащих популяризацию органов государства-агрессора, советских органов государственной безопасности», регулирует закон Украины «О кинематографии».

То есть индустрию предлагают вывести из-под действия закона об украинском языке и таким образом исключить обязательное использование дубляжа или перевода фильмов и сериалов, поскольку в профильном «телевизионном» законе такой нормы нет.

«Ничего радикально они менять не собираются, кроме культурного продукта. Как показали реалии, иногда дубляж на украинском смотреть стыдно. Они понимают, что этот продукт не востребован. А творческие люди говорят, что этот продукт невозможно создать», — сказал «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, в данном случае решаются только узкие локальные задачи. Он выразил мнение, что вряд ли эти поправки будут приняты. Как отметил бывший парламентарий, «общее настроение — не трогать».

«Я думаю, что мы увидим шабаш у здания парламента. Думаю, и посольство США не позволит, потому что они требуют от Украины создания продукта «антиРоссия», а это его смягчает. Думаю, ничего из этого не выйдет», — сказал он.

Тем не менее смягчение законодательства в этом направлении отвечает интересам большей части избирателей «Слуги народа», сказал «Газете.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Нельзя точно сказать, сколько будет голосов, но критика точно будет. Может, даже протестные акции. Но, думаю, как минимум 226 голосов они набрать могут. Хотя вопрос очень конфликтный», — обратил внимание эксперт.

При этом Фесенко назвал мифами существование на Украине ущемления по языковому принципу.

Как он отметил, политика в этой области нравится не всем, но на повседневную жизнь людей это никак не влияет.

Другие изменения

Другие поправки не относятся к кинематографу. С 16 июля претенденты на посты в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдать экзамен на уровень владения украинским языком.

В «Слуге народа» предложили освободить от него людей, которые назначаются на высшие госдолжности.

По предложению одного из представителей партии, удостоверения о свободном владении государственным языком, выданные в соответствии с Порядком аттестации лиц, претендующих на вступление на госслужбу, должны приравниваться к государственному сертификату уровня свободного владения украинским языком первой степени.

«Если провести чиновникам экзамен, то 50% точно не сдадут. Если мы берем классический украинский язык, то есть язык центральной Украины, то многие этот экзамен не пройдут, потому что в украинском языке намешан суржик», — считает Владимир Олейник.

Еще одна инициатива «Слуги народа» направлена на то, чтобы позволить обучение на всех уровнях на языках коренных народов и национальных меньшинств. Сферу образования предложили вывести из-под действия закона о так называемой тотальной украинизации, указав, что язык обучения регулируется законодательством об образовании.

Также была внесена идея об упразднении штрафов за нарушение языкового законодательства.

Владимир Фесенко назвал это способом снизить количество конфликтов на этой почве, тем более что некоторые из них создаются намеренно, например, конкурентами на рынке услуг.

«Думаю, штрафы могут оставить, просто их смягчат. Чтобы принятые ранее нормы закона не выглядели репрессивно, чтобы они были более компромиссными и мягкими по форме исполнения», — отметил эксперт.