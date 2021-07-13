«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина

Владимир Зеленский заявил о готовности лично с Владимиром Путиным обсудить его статью об историческом единстве русских и украинцев. На публикацию президент Украины отреагировал отчасти с иронией, но признал, что полный текст пока не читал. В целом мнения на Украине разделились — пока Минкульт статью президента России критикует, некоторые депутаты Рады ее поддерживают.

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» позитивно оценил статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Приятно, что президент Российской Федерации проявил такой интерес и посвятил столько времени нашим отношениям. Это безусловно позитивно, и то, что статья в целом нацелена на добро и нормализацию отношений, тоже очень хорошо. Лейтмотивом звучит, что, к сожалению, так произошло (ухудшение отношений) и это трагедия, но в то же время есть надежда на восстановление отношений, — добавил Бойко. —

Решающего значения статья иметь не будет, но то, что есть добрая воля со стороны Российской Федерации восстановить отношения, это видно».

Текст статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» появился на сайте Кремля 12 июля. В материале президент России указал на единство российского и украинского народа и отметил, что с уважением относится к украинскому языку и традициям. Статья вышла на двух языках — русском и украинском. С точки зрения Путина, возникшая между Россией и Украиной стена является общей бедой и трагедией. Он подчеркнул, что Запад напрямую вмешался в дела Украины в 2014 году и с того момента госполитику страны стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов.

Ирония Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока не читал полностью статью Путина, но отметил, что президент России потратил много времени на эту глубокую работу.

«Теперь у нас есть ответ, почему у него нет времени на встречу в «нормандской формате». Приятно, что человек знает украинский язык. Прочитаем и подумаем над ответом», — пообещал глава Украины.

Что касается утверждения о братских народах России и Украины, то его Зеленский сравнил с сюжетом ветхого завета, а именно историей сыновей Адама и Евы, — в которой Каин убил своего младшего брата Авеля.

«Нас забывают, когда мы говорим о борьбе с фашизмом, про Вторую мировую войну, и сколько было потеряно украинских жизней. И вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Как говорится, это не по-братски так поступать», — заключил украинский лидер.

Впрочем, Зеленский также добавил, что готов обсудить на встрече с Путиным его статью о единстве двух народов. По мнению президента Украины, о некоторых тезисах определенно можно поговорить.

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — подчеркнул Зеленский.

В Кремле заявили, что Путин готов к диалогу с украинским коллегой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока подготовка к встрече двух президентов не ведется, так как сначала нужно организовать как минимум переговоры на уровне администраций глав государств.

«Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил представитель Кремля.

Смешанные оценки

Если оценку Зеленского можно назвать условно нейтральной или даже позитивной, то министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко воспринял статью Путина негативно. По его мнению, трактовка истории в тексте не отличается оригинальностью.

«Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы «единстве» россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название «Русь» своей Московии», — написал Ткаченко в Telegram-канале.

В то же время депутат Верховной рады Евгений Шевченко, изгнанный из президентской партии «Слуга народа» за контакты с руководством Белоруссии, считает, что президент России написал сильную смысловую статью, выделив основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Белоруссии.

«Мы можем соглашаться или нет, аргументы всегда найдут против позиции Путина. Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу. В перспективе уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись», — отметил Шевченко в своем Telegram-канале.

По его словам, Украине пора проснуться от «пьяного угара», идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово — прежде всего перед собственными гражданами.

Экспертные оценки

Мнения украинских экспертов относительно статьи Путина также расходятся. К примеру, политолог Владимир Фесенко материал раскритиковал, назвав текст псевдоисторической концептуализацией и систематизацией «антиукраинских взглядов» президента России.

«Традиционный вопрос: почему эта статья появилась именно сейчас? Ответ на этот вопрос знает только Путин. Может, он решил таким образом отреагировать на 30-летие независимости Украины. Ведь исходя из базовых посылов этой статьи, «ошибка истории» давно должна была прекратить свое существование. Но Украина продолжает жить и развиваться и отстаивать свой суверенитет, вопреки путинским псевдотеориям. Вот Путин и решил лично возглавить крестовый идеологический поход против Украины», — написал эксперт в Facebook.

В то же время общественный деятель Александр Скубченко разделил статью Путина на отдельные тезисы, в том числе выделив части текста о превращении Украины в анти-Россию, реализации мирного процесса в Донбассе и внешнем управлении украинским государством.

«Закончил Путин такими словами: «Многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать ее гражданам». Что и как будут решать граждане Украины, учитывая, что они ничего не решают, Путин не сказал. Особенно те миллионы, для кого «проект «анти-Россия» просто неприемлем» и кому «не дают поднять голову». В общем, главный посыл Путина для Украины остался между строк. Или его просто нет. Но я услышал. Услышат и многие», — написал Скубченко в Facebook.

При этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя статью российского лидера на своей странице в Facebook, призвал Путина написать и другие статьи, а также акцентировал внимание на публикации текста на двух языках.

«Путиннаш! В русском варианте статьи «на Украине», а в украинском — «в Украiнi!» — резюмировал эксперт.