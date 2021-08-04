«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума

Семь западных стран призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Соответствующее совместное заявление опубликовала пресс-служба постпредства Франции в ООН.
«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства по Соглашениям от 12 августа и 8 сентября 2008 года, незамедлительно вывести свои вооруженные силы и службы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)», — говорится в документе.
Совместное заявление Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США и Албании приурочено к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта. Государства в очередной раз осудили «незаконное военное присутствие» России на бывших грузинских территориях, а также обвинили Москву в нарушении прав человека.
«Действия России явно нарушают международное право. Мы осуждаем провокации России, которые продолжаются, несмотря на пандемию: усиление военного присутствия и военные учения на территории Грузии, ужесточение пограничных норм, произвольные задержания, похищения местного населения, ограничение свободы передвижения, дискриминацию этнических грузин в Гальском и Ахалгорском районах и запрет на обучение жителей на родном языке», — говорится в заявлении.
Группа стран напомнила, что Россия за последние годы так и не предоставила полный доступ в Абхазию и Южную Осетию ни одной международной мониторинговой миссии по правам человека. Кроме того, авторы заявления призвали немедленно предоставить гуманитарный коридор для возвращения в республики беженцев.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии (также известный как Пятидневная война) начался 7 августа 2008 года и закончился 12 августа. В ночь на 8 августа Грузия обстреляла Цхинвал и попыталась взять под контроль спорный регион. На следующий день бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев объявил об «операции по принуждению к миру». 9 августа к конфликту на стороне Южной Осетии присоединилась Абхазия. Российские войска вошли на территорию Южной Осетии и выдавили оттуда грузинские вооруженные силы. Заняв приграничные районы Грузии, российская армия прекратила активные боевые действия.
По российским данным, в результате конфликта погибли 67 человек со стороны России и около 3 тыс. человек со стороны Грузии. По итогам конфликта 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта. 26 августа Москва официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Международное сообщество в большинстве не признало независимость бывших грузинских территорий. Кроме России суверенитет Цхинвала и Сухума признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
Выступление семи членов ООН произошло на фоне одобренного 4 августа соглашения между Москвой и Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощении процедуры получения российского паспорта. Проект документа одобрил президент Владимир Путин, соглашение позволяет россиянам приобретать гражданство Южной Осетии, не отказываясь от российского, и наоборот.
Ранее в августе грузинские оппозиционеры обратились к Путину с призывом наладить отношения между двумя странами, отменить визовый режим. В правящей партии «Грузинская мечта» осудили действия оппонентов. Политолог Гела Васадзе указывала на бессмысленность письма оппозиционеров. «Это Грузия разорвала дипломатические отношения после признания Россией Абхазии и Южной Осетии. Как можно призывать российского президента восстановить то, что он не разрывал?», — пояснила Васадзе. Она отметила, что восстановление дипломатических связей Москвы и Тбилиси станет фактически признанием независимости республик, на что действующие грузинские власти никогда не пойдут.