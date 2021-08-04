«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума

Накануне 13-й годовщины грузино-осетинского конфликта Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания выступили с осуждением «российской агрессии» и «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Страны запада обвинили Москву в продолжающихся похищениях людей, дискриминации грузин и языковых запретов.

Семь западных стран призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Соответствующее совместное заявление опубликовала пресс-служба постпредства Франции в ООН.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства по Соглашениям от 12 августа и 8 сентября 2008 года, незамедлительно вывести свои вооруженные силы и службы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)», — говорится в документе.

Совместное заявление Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США и Албании приурочено к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта. Государства в очередной раз осудили «незаконное военное присутствие» России на бывших грузинских территориях, а также обвинили Москву в нарушении прав человека.

«Действия России явно нарушают международное право. Мы осуждаем провокации России, которые продолжаются, несмотря на пандемию: усиление военного присутствия и военные учения на территории Грузии, ужесточение пограничных норм, произвольные задержания, похищения местного населения, ограничение свободы передвижения, дискриминацию этнических грузин в Гальском и Ахалгорском районах и запрет на обучение жителей на родном языке», — говорится в заявлении.

Группа стран напомнила, что Россия за последние годы так и не предоставила полный доступ в Абхазию и Южную Осетию ни одной международной мониторинговой миссии по правам человека. Кроме того, авторы заявления призвали немедленно предоставить гуманитарный коридор для возвращения в республики беженцев.

Справка Вооруженный конфликт в Южной Осетии (также известный как Пятидневная война) начался 7 августа 2008 года и закончился 12 августа. В ночь на 8 августа Грузия обстреляла Цхинвал и попыталась взять под контроль спорный регион. На следующий день бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев объявил об «операции по принуждению к миру». 9 августа к конфликту на стороне Южной Осетии присоединилась Абхазия. Российские войска вошли на территорию Южной Осетии и выдавили оттуда грузинские вооруженные... Читать дальше

Выступление семи членов ООН произошло на фоне одобренного 4 августа соглашения между Москвой и Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощении процедуры получения российского паспорта. Проект документа одобрил президент Владимир Путин, соглашение позволяет россиянам приобретать гражданство Южной Осетии, не отказываясь от российского, и наоборот.

Ранее в августе грузинские оппозиционеры обратились к Путину с призывом наладить отношения между двумя странами, отменить визовый режим. В правящей партии «Грузинская мечта» осудили действия оппонентов. Политолог Гела Васадзе указывала на бессмысленность письма оппозиционеров. «Это Грузия разорвала дипломатические отношения после признания Россией Абхазии и Южной Осетии. Как можно призывать российского президента восстановить то, что он не разрывал?», — пояснила Васадзе. Она отметила, что восстановление дипломатических связей Москвы и Тбилиси станет фактически признанием независимости республик, на что действующие грузинские власти никогда не пойдут.