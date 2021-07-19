В Грузии противники ЛГБТ устроили акцию протеста из-за визита главы Евросовета

Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi в курортном городе Батуми, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Мишель прибыл в Грузию накануне, 18 июля. Он примет участие в ежегодной Международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона», которая пройдет 19 июля. На мероприятие также прибудут лидеры Украины Владимир Зеленский и Молдавии Майя Санду.

Отмечается, что активисты скандируют лозунги: «Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?», «В Грузии должны проходить только военные парады». В связи с происходящим к гостинице прибыла полиция.

В ходе предстоящей конференции политики обсудят повышение уровня сотрудничества между партнерами ЕС – Грузией, Молдавией и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио. Главы государств затронут возможные интересы Европейского союза в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

По данным агентства, Шарль Мишель 19 июля встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиции и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Протесты в Грузии начались после того, как оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкараву избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия заявили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

Ранее сообщалось, что четыре грузинских телеканала прекратили вещание, требуя отставки премьера.