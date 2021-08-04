Путин утвердил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Принять предложение МИДа, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в нем.

Отмечается, что граждане одной стороны могут без отказа от имеющегося гражданства приобретать гражданство другой.

Ранее стало известно, что Россия и Южная Осетия работают над соглашением об упрощенном получении гражданами Южной Осетии российского гражданства. Власти Южной Осетии рассчитывали, что соглашение о предоставлении гражданам республики гражданства РФ в упрощенном порядке будет готово еще в 2018 году.