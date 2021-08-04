Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей из Европы

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что не смогут прислать своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Россию из-за введенных ранее Москвой ограничений. В Совфеде считают, что наличие или отсутствие наблюдателей из ОБСЕ никак не повлияет на легитимность голосования и его итогов. ОБСЕ хотела усилить пул представителей на осенних выборах, ЦИК заявлял, что их число будет зависеть от ситуации с коронавирусом

ОБСЕ не пришлет своих наблюдателей в Россию на предстоящие осенние выборы в Госдуму, сообщает пресс-служба организации.

Такое решение объясняется введенными Россией ограничениями. «Мы очень сожалеем о невозможности нашего наблюдения за предстоящими выборами в России. Но способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения, имеет ключевое значение для любого международного наблюдения. Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным», — заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Организация уже уведомила о своем решении Центризбирком и российскую делегацию в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. В сообщении говорится, что изначально их представителей пригласили для наблюдения на выборах, но позже число наблюдателей было ограничено 50 из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В БДИПЧ отметили, что текущая обстановка с коронавирусом в России никак не препятствует развертыванию полноценной наблюдательной миссии.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ТАСС заявление ОБСЕ, назвал его политизированным «показательным демаршем». «Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах из-за пандемии не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — сказал Слуцкий.

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, присутствие или отсутствие иностранных наблюдателей никак не влияет на легитимность и демократичность выборов. Сенатор отметил, что антиковидные ограничения действуют для всех наблюдательских миссий без исключений. «Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации», — подчеркнул Косачев.

В то же время в интервью «РИА Новости» глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что не будет ограничивать количество наблюдателей на участках из-за коронавируса. «Мы, наоборот, создаем все условия для того, чтобы у наблюдательского сообщества были все необходимые возможности для обеспечения непрерывного наблюдения в течение трех суток, сменяя друг друга на основе гибкого графика, удобного для каждого наблюдателя. Нет проблемы в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности всех, включая наблюдателей», — сообщала Памфилова.

Неделей ранее она говорила, что приезд и работа международных наблюдателей на сентябрьских выборах будет зависеть от эпидемической обстановки в стране. В МИДе подчеркивали, что готовы принять международных наблюдателей и обеспечить им все необходимые для работы условия.

В июне БДИПЧ объявила о намерении направить в Россию дополнительных наблюдателей. Бюро собиралось обратиться к другим странам-участникам ОБСЕ, чтобы они прислали еще 80 представителей для долгосрочного наблюдения за избирательным процессом и 420 «краткосрочных» наблюдателей для работы непосредственно в дни голосования. Выборы в Госдуму пройдут в России в течение трех дней с 17 по 19 сентября.